मध्य प्रदेश के इंदौर में मंदिर के 70 वर्षीय ट्रस्टी की हत्या के आरोप में चौकीदार गिरफ्तार

इंदौर, 16 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के इंदौर में 150 साल पुराने मंदिर के 70 वर्षीय ट्रस्टी की मंगलवार तड़के मंदिर के चौकीदार ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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मृतक कैलाश मोदी शहर के अन्नपूर्णा इलाके में स्थित ऐतिहासिक मंदिर के ट्रस्टी थे। यह घटना सुबह करीब 5:30 बजे मंदिर परिसर के अंदर घटी और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

पुलिस के अनुसार, कैलाश मोदी अपनी रोजाना की तरह मंदिर पहुंचे थे, तभी चौकीदार मुकेश शर्मा ने उन पर कथित तौर पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर शर्मा बुजुर्ग ट्रस्टी पर लकड़ी के डंडे से हमला करते नजर आ रहे हैं।

कैलाश मोदी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए और मंदिर परिसर में ही गिर पड़े। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) शिवेंदु जोशी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जोशी ने पत्रकारों को बताया कि आरोपी मुकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उसने कैलाश मोदी पर लाठी से हमला किया था। हम उससे पूछताछ कर रहे हैं ताकि अपराध के पीछे की परिस्थितियों और मकसद का पता लगाया जा सके।

पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई लाठी को जब्त कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर जुटा लिया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना भी किया है, जबकि मंदिर के कर्मचारियों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपी मंदिर में चौकीदार के रूप में कार्यरत था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या घटना से पहले उसका और मंदिर के संरक्षक का कोई विवाद था। अधिकारियों ने बताया कि व्यक्तिगत और कार्यस्थल संबंधी मुद्दों सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है।

एसीपी जोशी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से घटनाक्रम को समझने में मदद मिली है और यह सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे की जांच जारी है।

इस घटना ने श्रद्धालुओं और इलाके के निवासियों को स्तब्ध कर दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि यह घटना 150 साल से अधिक पुराने मंदिर के अंदर हुई और इसमें प्रबंधन का एक वरिष्ठ सदस्य शामिल था। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/