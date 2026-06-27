मध्य प्रदेश: जबलपुर में नर्मदा नदी में नहाते समय तीन किशोरों की डूबने से मौत

जबलपुर, 27 जून (आईएएनएस)। शनिवार दोपहर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के दादा घाट पर नर्मदा नदी में नहाते समय तीन किशोरों की डूबने से मौत हो गई।
पीड़ित, सभी गढ़ा क्षेत्र के मुजावर मोहल्ले के निवासी थे, जो दोस्तों के एक समूह के साथ नदी किनारे घूमने गए थे।
मृतकों की पहचान सोहिल, साबिर और साहिल के रूप में हुई है। तीनों की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच थी।
पुलिस ने बताया कि तीनों निजी क्षेत्र में काम करते थे और दिन में पहले ही अपने घरों से निकले थे।
वे पांच दोस्तों के साथ दोपहर करीब 2 बजे मोटरसाइकिल से दादा घाट पहुंचे और नहाने के लिए नदी में उतरे।
पुलिस के अनुसार, तीनों युवक गहरे पानी में चले गए और डूबने से बचने के लिए संघर्ष करने लगे।
उनके दोस्तों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे, क्योंकि तीनों पल भर में पानी में डूब गए।
सीएसपी गढ़ा आशीष जैन ने बताया कि लड़कों के लंबे समय तक लापता रहने और नदी किनारे उनके कपड़े मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई।
उन्होंने कहा कि पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। चूंकि यह स्थान नहाने वालों के लिए कम ही जाना जाता है, इसलिए स्थानीय गोताखोरों को भी तलाशी में मदद के लिए बुलाया गया।
डर के मारे दोस्त पहले तो घबराकर घर लौट गए। बाद में उनमें से एक ने परिवार वालों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद रिश्तेदार और स्थानीय निवासी तुरंत दद्दा घाट पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
लगभग तीन घंटे की गहन तलाशी के बाद गोताखोरों ने घाट के पास पानी के नीचे झाड़ियों में फंसे शवों को बरामद किया।
शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।
इसके बाद परिजनों को सूचित कर दिया गया।
जैन ने आगे बताया कि अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि युवक नहाते समय गलती से गहरे पानी में चले गए। घटनाक्रम की सटीक जानकारी जुटाई जा रही है और जांच के तहत उनके मित्रों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
--आईएएनएस
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