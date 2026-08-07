मध्य प्रदेश: हॉस्टल के खाने में इल्लियां मिलने पर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन

खंडवा, 7 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सरकारी लड़कों के स्कूल के छात्रों ने शुक्रवार को विरोध-प्रदर्शन किया। उन्हें परोसे गए खाने में कथित तौर पर इल्लियां मिली थीं, जिसके बाद जिला प्रशासन को इस घटना की तुरंत जांच के आदेश देने पड़े।

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छात्र अपनी खाने की थालियां लेकर हॉस्टल से कलेक्ट्रेट तक मार्च करते हुए गए और हॉस्टल मैनेजमेंट व स्टाफ के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने खराब क्वालिटी का खाना, लापरवाही और हॉस्टल कर्मचारियों के बुरे बर्ताव का आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन सौंपा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को दोपहर के खाने में चावल के साथ परोसी गई दाल में इल्लियां मिलीं। छात्रों का आरोप है कि महीने में तीन-चार बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बार-बार शिकायत करने के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ।

छात्रों का दावा है कि खाना सरकार द्वारा तय मेन्यू के हिसाब से नहीं बनाया जा रहा था और उन्हें अक्सर अधपके चावल और कम सामग्री वाली पतली दाल परोसी जाती थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब भी वे शिकायत करते थे, तो हॉस्टल स्टाफ और वार्डन उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे।

कुछ छात्रों ने आगे आरोप लगाया कि भोजन तैयार करने वाले कर्मचारी शराब के नशे में ड्यूटी पर आते थे और छात्रों से शराब पीने के लिए पैसे मांगते थे। उन्होंने दावा किया कि पैसे देने से इनकार करने वालों को उनके परिवारों से झूठी शिकायत करने की धमकी दी जाती थी।

नगर मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर ने कहा कि प्रशासन ने शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों ने छात्रावास में परोसे जाने वाले घटिया भोजन और कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार की शिकायत की है। शिकायत प्राप्त होने के बाद, मामले की तत्काल जांच के निर्देश जारी किए गए हैं।

बहादुर ने कहा कि चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है और उसे तुरंत छात्रावास का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों के विभाग के सहायक आयुक्त को भी बुलाया गया है। जांच दल को छात्रों के बयान दर्ज करने, परोसे जाने वाले भोजन का निरीक्षण करने और छात्रावास की व्यवस्था की जांच करने के लिए कहा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि टीम भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और छात्रावास के संचालन से संबंधित आरोपों की जांच करने के बाद जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रशासन ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों द्वारा छात्रों को उनकी शिकायतों की जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया।

--आईएएनएस

एमएस/