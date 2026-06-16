मध्य प्रदेश: आतंकी नेटवर्क के संदिग्ध मामले में एटीएस को आरोपी की चार दिन की हिरासत मिली

भोपाल, 16 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने मंगलवार को कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आरोपी नईम अब्दुल्ला को चार दिन की रिमांड पर लिया है। जबकि सह-आरोपी मोहम्मद फराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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आरोपियों को उनकी पिछली रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद भोपाल की एक अदालत में पेश किया गया। एटीएस ने नईम अब्दुल्ला की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया और कहा कि जांच जारी है और नेटवर्क के डिजिटल संचार, विदेशी संपर्कों, वित्तीय लेनदेन और अन्य संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में अतिरिक्त पूछताछ की आवश्यकता है।

अदालत ने एटीएस के अनुरोध को स्वीकार करते हुए नईम अब्दुल्ला को 20 जून तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया। मोहम्मद फराज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब एटीएस एक कथित नेटवर्क की जांच तेज कर रही है, जिसने प्रारंभिक जांच के अनुसार, टेलीग्राम और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से युवाओं की भर्ती करने का प्रयास किया था। जांचकर्ताओं को संदेह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल युवाओं तक पहुंचने और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े वीडियो और अन्य डिजिटल सामग्री प्रसारित करने के लिए किया गया था।

एटीएस के निष्कर्षों के अनुसार, फराज ने कथित तौर पर कई ऑनलाइन ग्रुप बनाए और संचालित किए, जिनके माध्यम से युवाओं से संपर्क किया गया था। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि वह लगभग चार वर्षों से इस तरह की डिजिटल गतिविधियों में सक्रिय था। एजेंसी नेटवर्क की गतिविधियों की सीमा निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ऑनलाइन संचार और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें भोपाल से मोहम्मद फराज, उत्तर प्रदेश के देवबंद से नईम अब्दुल्ला, राजस्थान के अलवर से शाकिर मेव और मध्य प्रदेश के धार से हाजी अजहर शामिल हैं। एटीएस ने जांच के तहत पूछताछ के लिए हरियाणा के नूह से एक संदिग्ध को भी भोपाल बुलाया है।

अधिकारी नेटवर्क के डिजिटल फुटप्रिंट, कथित विदेशी संबंधों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहे हैं। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि एजेंसी यह पता लगा रही है कि क्या आरोपियों और उनकी गतिविधियों में किसी विदेशी फंडिंग चैनल का कोई संबंध था। एटीएस का मानना ​​है कि नईम अब्दुल्ला से आगे की पूछताछ से नेटवर्क की संरचना, संपर्कों और संचालन के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।

--आईएएनएस

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