मधुबनी में अवैध वधशाला पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई; चार गिरफ्तार

मधुबनी, 12 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के मधुबनी जिले में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर एक अवैध वधशाला का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 10 गाय, 4 बछड़े, और लगभग 30 किलोग्राम संदिग्ध गोमांस बरामद किया गया। मौके से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद सभी पशुओं, संदिग्ध गोमांस, और आरोपितों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए लौकहा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

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एसएसबी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई 12 जुलाई 2026 की सुबह करीब 5:45 बजे विश्वसनीय सूचना के आधार पर की गई। अभियान 18वीं वाहिनी, राजनगर (मधुबनी) के कमांडेंट कोजा राम लमरोर के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। उप कमांडेंट (डीसी ऑप्स) अजीत सिंह के पर्यवेक्षण और सहायक कमांडेंट बिकाश रॉय के नेतृत्व में कंपनी मुख्यालय सह बीओपी लौकहा और लौकहा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम परतीटोला स्थित एक अवैध वधशाला पर छापेमारी की।

अधिकारियों के अनुसार, पूरे अभियान की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की गई, जिससे कार्रवाई को प्रभावी ढंग से अंजाम देने में सहायता मिली। संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान 10 गाय, 4 बछड़े और लगभग 30 किलोग्राम संदिग्ध गोमांस बरामद किया। इसके अलावा चार भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार किए गए लोगों में मकसूद (40), मोहम्मद शाहिद (52) और मोहम्मद अकबर (15) शामिल हैं। सभी परतीटोला, थाना लौकहा, जिला मधुबनी के निवासी बताए गए हैं। एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान का विवरण प्रेस विज्ञप्ति में सार्वजनिक नहीं किया गया।

एसएसबी ने बताया कि आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बरामद पशुओं, संदिग्ध गोमांस और गिरफ्तार व्यक्तियों को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए लौकहा थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामले में पुलिस प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम