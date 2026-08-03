मदुरै में आमने-सामने हुई कार की टक्कर में 3 साल की बच्ची समेत पांच लोगों की मौत

मदुरै, 3 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मदुरै जिले में मेलूर के पास सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। कार का संतुलन बिगड़ने और डिवाइडर पार करके दूसरी गाड़ी से आमने-सामने टकराने से हुई कई गाड़ियों की टक्कर में 3 साल की बच्ची सहित पांच लोगों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए।

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यह हादसा थुम्बाइपट्टी फोर-लेन रोड ओवरब्रिज पर हुआ, जब एक कार में सवार पांच लोगों का ग्रुप नेशनल हाईवे से चेन्नई से तिरुनेलवेली जा रहा था।

पुलिस के मुताबिक, फ्लाईओवर से गुजरते समय कार सबसे पहले अपने आगे चल रहे एक दोपहिया वाहन से टकराई। टक्कर के बाद ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल हट गया और गाड़ी डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ की लेन में चली गई। कुछ ही पल में बेकाबू कार सामने से आ रही एक दूसरी कार से आमने-सामने टकरा गई। टक्कर के समय दूसरी गाड़ी मदुरै से तिरुचि की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि चेन्नई जा रही गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इमरजेंसी टीम के पहुंचने से पहले ही गाड़ी में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने मृतकों में से चार की पहचान चेन्नई के मदिपक्कम के श्रीमान, राजकुमारी, रंजा और तीन साल की प्राणिका के तौर पर की है। बताया जा रहा है कि वे सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। परिवार के साथ यात्रा कर रहे पांचवें व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

हादसे की सूचना मिलने पर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस डिपार्टमेंट, मेलूर पुलिस और 108 एम्बुलेंस सर्विस के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को क्षतिग्रस्त गाड़ियों से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए मेलूर सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस ने बताया कि घायलों में से एक चेन्नई से आ रही कार में सवार था, जबकि दूसरा व्यक्ति दूसरी कार में था जो तिरुचि की ओर जा रही थी। हादसे में मारे गए पांच लोगों के शवों को क्षतिग्रस्त गाड़ियों से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया।

इस हादसे के कारण व्यस्त चार-लेन वाली सड़क पर ट्रैफिक बुरी तरह बाधित हुआ, क्योंकि क्षतिग्रस्त गाड़ियों और बचाव कार्य के चलते कुछ समय के लिए आवाजाही रुक गई थी। पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक को नियंत्रित किया और बाद में सड़क से गाड़ियों को हटाकर आवाजाही सामान्य की। मेलूर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की असल वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस