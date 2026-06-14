मैट्रिमोनियल साइट पर हिंदू विधुर बनकर महिलाओं से धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

अहमदाबाद, 14 जून (आईएएनएस)। अहमदाबाद में 44 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर खुद को हिंदू विधुर (पत्नी की मृत्यु के बाद अकेला रहने वाला पुरुष) बताया और अपनी निजी जिंदगी के बारे में झूठी बातें और नकली दस्तावेज दिखाकर विधवा महिलाओं का भरोसा जीता, फिर उनसे पैसे और संपत्ति की धोखाधड़ी की।

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आरोपी की पहचान मेहसाणा जिले के काडी में सरघातानी घाटी का रहने वाले करीम सिपाई के तौर पर हुई है। महिला वेस्ट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया।

जांचकर्ताओं के मुताबिक, सिपाई ने एक मशहूर मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर आदित्य पटेल के नाम से प्रोफाइल बनाई। उसने अपनी असली पहचान छिपाई और खुद को बिना बच्चों वाला हिंदू विधुर बताया।

पुलिस ने बताया कि वह खास तौर पर अकेली रहने वाली विधवा महिलाओं को निशाना बनाता था। वह उनसे रिश्ते बनाता था और दावा करता था कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और वह अकेला जीवन जी रहा है।

अपनी झूठी पहचान को असली दिखाने के लिए आरोपी ने कथित तौर पर नकली आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट दस्तावेज भेजे। साथ ही, उसने पत्नी की मौत दिखाने वाले जाली सर्टिफिकेट भी भेजे।

पुलिस ने बताया कि इन दस्तावेजों का मकसद पीड़ितों को यह यकीन दिलाना था कि उसकी बैकग्राउंड और निजी हालात असली हैं।

जांच करने वालों का आरोप है कि जब वह किसी पीड़ित का भरोसा जीत लेता था, तो सिपाई शादी का वादा करता था और फिर अलग-अलग बहाने बनाकर नकद और दूसरी कीमती चीजें ले लेता था।

जिस शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी हुई, उसमें पीड़ित को करीब 70,000 रुपए और एक दोपहिया वाहन का नुकसान हुआ था।

यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब फोन पर बातचीत के दौरान एक कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप पर एक संदिग्ध नाम दिखाई दिया।

बाद की जांच में पता चला कि आरोपी द्वारा बताया गया पता गलत था। शिकायतकर्ता को दिए गए दस्तावेजों और दूसरी जानकारी की जांच-पड़ताल से आखिरकार पता चला कि जो व्यक्ति खुद को आदित्य पटेल बता रहा था, वह असल में करीम सिपाई था।

महिला वेस्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर एनबी कलसरिया ने आईएएनएस से ​​बात करते हुए कहा कि वह 44 साल का है। उसने पीड़ित से करीब 70,000 रुपए और एक एक्टिवा ली थी। वह मुस्लिम है और मैट्रिमोनियल साइट्स पर महिलाओं को धोखा देने के लिए हिंदू होने का नाटक कर रहा था। आरोपी शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। उसका परिवार कडी में रहता है।

अधिकारी ने आगे कहा कि जांच करने वालों का मानना ​​है कि शिकायत करने वाली महिला अकेली पीड़ित नहीं थी।

कलसरिया ने आईएएनएस को बताया कि उसने दो से ज्यादा महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है।

--आईएएनएस

एमएस/