माता वैष्णो देवी यात्रा 2026: 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

जम्मू, 23 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के रियासी स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में इस वर्ष अब तक 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री आ चुके हैं।

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मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री माता वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) के अधिकारियों ने बताया कि 22 जून को 50 लाख का आंकड़ा पार करते हुए, 50 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए।

एक अधिकारी ने बताया कि आज तक, कुल 50.70 लाख श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पवित्र तीर्थयात्रा कर चुके हैं।

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह उपलब्धि और भी अधिक महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2025 में इसी अवधि के दौरान लगभग 39.84 लाख तीर्थयात्रियों ने तीर्थस्थल का दौरा किया था, जबकि इस वर्ष की यात्रा में 50.70 लाख तीर्थयात्रियों के आने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो 10.86 लाख श्रद्धालुओं की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

तीर्थयात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देश-विदेश के तीर्थयात्रियों की इस पूजनीय तीर्थस्थल के प्रति अटूट आस्था और भक्ति का प्रमाण है।

तीर्थयात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा की गई व्यवस्थाओं और यात्रा प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों में भक्तों के विश्वास को भी दर्शाती है।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए सुगम, सुरक्षित और आरामदायक तीर्थयात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। बुनियादी ढांचे, आवास सुविधाओं, स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन प्रणालियों, स्वास्थ्य सेवाओं, बैटरी कार संचालन, रोपवे सेवाओं, आपदा प्रबंधन तैयारियों और डिजिटल पहलों में निरंतर सुधार से तीर्थयात्रियों की सुविधा और समग्र सेवा वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि वर्ष के इस चरण में 50 लाख का आंकड़ा पार करना श्रद्धालुओं के बढ़ते उत्साह का संकेत है और यह वर्ष के शेष महीनों, विशेषकर त्योहारी मौसम में, यात्रा की निरंतर प्रगति के लिए शुभ संकेत है।

--आईएएनएस

एमएस/