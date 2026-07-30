मुश्किल हालात के बावजूद सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस के कार्यों की तारीफ की

कोलकाता, 30 जुलाई (आईएएनएस)। भारी वित्तीय कर्ज और बुनियादी ढांचे की कमी का सामना करने के बावजूद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को इन मुश्किल हालात के बीच राज्य पुलिस द्वारा किए जा रहे काम की तारीफ की।

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साथ ही, मुख्यमंत्री ने बताया कि अब वे निचले स्तर के पुलिसकर्मियों की शिकायतें सीधे सुनेंगे।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ लंच भी किया।

लंच से पहले भाषण देते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने दूसरे राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल पुलिस की स्थिति के बारे में बताया।

मुख्यमंत्री ने राज्य की खराब आर्थिक स्थिति को स्वीकार किया।

उन्होंने कहा, "अगर पिछली कार्यप्रणालियों में कुछ अच्छी बातें थीं तो कई बुरी बातें भी थीं, इसलिए अपनी चादर के हिसाब से ही पैर पसारने चाहिए। इस राज्य पर बहुत कर्ज है।"

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में पुलिसकर्मियों के रोजमर्रा के संघर्षों का जिक्र किया।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि दूर-दराज के इलाकों में ड्यूटी करते समय पुलिस को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

बुनियादी सुविधाओं की कमी को मानते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "कुल मिलाकर, आप बहुत मुश्किलों में हैं, ये हम जानते हैं। आपको दूर-दराज के इलाकों में काम करना पड़ता है। वहां रहने की जगह नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, गाड़ियां, घोड़े, वगैरह नहीं हैं। कई कमियां हैं।"

हालांकि, इन सभी समस्याओं के बावजूद मुख्यमंत्री अधिकारी ने पिछले कुछ हफ्तों में पुलिस की कामयाबियों का जिक्र किया।

उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार से लड़ने और सीमा सुरक्षा में पुलिस की भूमिका की विशेष रूप से तारीफ की।

मुख्यमंत्री ने कहा, "इन मुश्किल हालात में भी आप यह कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दो महीनों या दस सप्ताह में आपने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वह भ्रष्टाचार से लड़ना हो, कानून-व्यवस्था बनाए रखना हो, पहचाने गए अपराधियों को गिरफ्तार करना हो, सीमाओं को सुरक्षित करना हो, घुसपैठियों की पहचान करना हो या हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को सुरक्षा देना हो।"

उनका मानना ​​है कि पुलिस ने इतने कम समय में एक अनुशासित बल के तौर पर बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है।

इस बीच, मुख्यमंत्री ने निचले स्तर के पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए एक बड़ी घोषणा की।

उन्होंने साफ किया कि वह सिर्फ उच्च-स्तरीय अधिकारियों से मिलकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। वह निचले स्तर के पुलिसकर्मियों की बातें भी सुनेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "आप ठीक रहेंगे। आपके मंत्री आपके साथ रहेंगे। सिर्फ आईपीएस, डीजी, एडीजी, आईजी के साथ ही बैठकें नहीं होंगी। मैं आपकी तकलीफों और शिकायतों को भी सुनूंगा।"

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी