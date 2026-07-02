मौसम विभाग की चेतावनी- ओडिशा में अगले दो से तीन दिनों में होगी भारी बारिश

भुवनेश्वर, 2 जुलाई (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को बताया कि समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैले चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तट पर निम्न दबाव क्षेत्र बन गया है।

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आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा कि अगले दो से तीन दिनों में यह प्रणाली और अधिक मजबूत होने की संभावना है, जिससे ओडिशा भर में व्यापक वर्षा होगी।

राज्य के कई जिलों में निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से भारी वर्षा होने की आशंका है।

मोहंती ने कहा कि अगले चार से पांच दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है, जबकि कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, कालाहांडी, रायगढ़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, बौध और नुआपड़ा सहित जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि मलकानगिरी, कोरापुट और आसपास के दक्षिणी ओडिशा जिलों के कुछ हिस्सों में चरम बारिश के दौरान अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने कहा कि 3 से 6 जुलाई के बीच बारिश की तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा में व्यापक बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तटीय जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना है।

गुरुवार को मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें 3 और 4 जुलाई को कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं, राज्य के अन्य जिलों के लिए अगले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।

एजेंसी ने आगे कहा कि 8 जुलाई के बाद बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम होने की संभावना है।

मोहंती ने मछुआरों को अगले पांच दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में तूफानी मौसम की आशंका है।

हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है, और कुछ झटके 60 किमी प्रति घंटा तक भी पहुंच सकते हैं, जिससे ओडिशा तट के आसपास और उससे दूर समुद्र में लहरें तेज से बहुत तेज हो सकती हैं।

--आईएएनएस

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