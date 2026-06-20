मौसम : एनसीआर में अगले छह दिन 40 डिग्री के पार नहीं जाएगा पारा, बारिश और बादलों से मिलेगी राहत

नोएडा, 20 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से फिलहाल राहत मिलने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा।

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अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना नहीं है, जबकि बीच-बीच में हल्की बारिश, गरज-चमक और बादलों की आवाजाही से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 20 जून और 21 जून को एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

20 जून को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री, जबकि 21 जून को 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद 22 जून से 25 जून तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि इस दौरान तेज गर्मी की स्थिति बनने की संभावना कम है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 22 जून को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है।

23 जून को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना है। 24 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं 25 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और, न्यूनतम 26 डिग्री तापमान बने रहने की संभावना है। पूर्वानुमान से स्पष्ट है कि अगले छह दिनों तक अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। इससे पिछले दिनों की तुलना में गर्मी का असर कम महसूस होगा।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और नमी युक्त हवाओं के प्रभाव से वातावरण में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बारिश और बादलों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हल्की बारिश और गरज-चमक की घटनाओं से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। इससे लोगों को तपती गर्मी और चिपचिपी उमस से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि दोपहर के समय उमस का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा।

मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। ऐसे में एनसीआर के निवासियों के लिए आने वाला सप्ताह अपेक्षाकृत राहत भरा रहने की उम्मीद है। लगातार बदलते मौसम और हल्की बारिश की फुहारों के बीच राजधानी क्षेत्र का मौसम सुहावना बना रह सकता है।

--आईएएनएस

पीकेटी/एएस