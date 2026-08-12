मुर्शिदाबाद में हथियारों का जखीरा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

कोलकाता, 12 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और जियागंज थाने की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर हथियार, मैगजीन और कारतूस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7 एमएम की पांच पिस्तौल, 10 खाली मैगजीन और 35 कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खालेक शेख और सूरज मंडल के रूप में हुई है। दोनों पड़ोसी मालदा जिले के बैष्णवनगर इलाके के रहने वाले हैं।

मुर्शिदाबाद पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक सचिन मक्कार ने बताया कि दोनों आरोपी हथियार सप्लायर के रूप में काम करते थे।

उन्होंने कहा, "मंगलवार देर रात जब वे हथियारों की डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर हथियार तस्करी गिरोह के मुख्य सरगनाओं को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि मुर्शिदाबाद में ये हथियार किसे दिए जाने वाले थे। मामले की गहराई से जांच चल रही है।"

बुधवार को आरोपियों को बहरामपुर जिला अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजने की अनुमति दे दी।

पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे धुलियान फेरी घाट के रास्ते मुर्शिदाबाद में दाखिल हुए थे। वहां से उन्होंने निमतिता से आजिमगंज तक ट्रेन यात्रा की और फिर गंगा नदी पार की।

दूसरी ओर, मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट पर कुछ महीनों में उपचुनाव होने वाले हैं। पुलिस के एक वर्ग को शक है कि ये हथियार रेजीनगर भेजे जाने वाले थे। वहीं, कुछ अन्य सूत्रों का दावा है कि इन्हें जियागंज में जमा करके बाद में बांग्लादेश तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाना था।

जिला पुलिस सूत्रों के अनुसार, बिहार के मुंगेर से सस्ते हथियार अक्सर फरक्का, उमरपुर और शमशेरगंज कॉरिडोर के जरिए मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। ये हथियार मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों में फैल रहे हैं, जबकि कुछ हथियार सीमा पार कर बांग्लादेश भी पहुंचाए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

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