मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट-2026 के 7वें संस्करण का उद्घाटन

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह डीएफसी की 107वीं जयंती के उपलक्ष्य में, वायु सेना खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु सेना स्टेशन जलाहल्ली में 23 जून से 3 जुलाई 2026 तक मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट-2026 का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग लेंगी।

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उद्घाटन समारोह 23 जून 2026 को एयर फोर्स स्टेशन जलाहल्ली के हॉकी मैदान में आयोजित किया गया था। समारोह में मुख्य अतिथि एयर मार्शल एस. शिवकुमार, वीएसएम, एयर ऑफिसर-इन-चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन (एओए) थे, जिन्होंने टूर्नामेंट को खुला घोषित किया।

उद्घाटन मैच भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना, दक्षिणी कमान, बेंगलुरु की टीमों के बीच खेला गया। भारतीय वायु सेना ने यह मैच 2-0 से जीत लिया। अग्निवीर विनायक संतोष हांडे को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मुख्य अतिथि ने मैन ऑफ द मैच को 25,000 रुपए का चेक प्रदान किया। टूर्नामेंट के उद्घाटन के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि हमें अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट के मार्शल के साथ वापस आकर बेहद खुशी हो रही है, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट देश की सर्वश्रेष्ठ हॉकी टीमों को एक मंच प्रदान करेगा। भारतीय वायु सेना टूर्नामेंट के सुचारू संचालन में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

इस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन वायुसेना के दिग्गज को श्रद्धांजलि देने का एक उपयुक्त तरीका है और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सराहनीय तरीका है।

--आईएएनएस

एमएस/