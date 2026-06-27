मुरैना: पत्नी और दो बेटों की हत्या करने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर युवक ने किया सुसाइड

मुरैना, 27 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी और दो छोटे बेटों की हत्या कर दी और फिर चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

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शुरुआती जांच से पता चला है कि पति-पत्नी के बीच पिछले एक महीने से झगड़ा चल रहा था, लेकिन जांच करने वाले किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

यह भयानक घटना शुक्रवार देर रात बसैया पुलिस स्टेशन इलाके के किशनपुर गांव में हुई। आरोप है कि बलराम सिंह कुशवाहा ने कथित तौर पर अपनी पत्नी रविता कुशवाहा (32) और अपने दो बेटों, आरव (8) और देबू (5) की घर के अंदर हत्या कर दी और फिर पास के शिकारपुर रेलवे क्रॉसिंग पर भाग गया, जहां उसने आत्महत्या कर ली।

पुलिस के मुताबिक, बलराम ने सबसे पहले अपनी पत्नी पर हमला किया, जब वह घर के आंगन में सो रही थी। उसने कुल्हाड़ी से उस पर कई बार वार किया और फिर वही हथियार दोनों बच्चों पर भी चलाया। सिर पर कई चोटें लगने के कारण तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी रात किसी को इन हत्याओं का पता नहीं चला, क्योंकि घर के चारों ओर ऊंची चारदीवारी थी।

शनिवार सुबह पड़ोसियों को शक हुआ, जब उन्होंने देखा कि मुख्य गेट बाहर से बंद है। उन्होंने घर के अंदर देखा और शव मिलने पर पुलिस को सूचना दी।

हत्या करने के तुरंत बाद बलराम शिकारपुर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचा और वहां से गुजर रही ट्रेन के सामने कूद गया। बाद में रेलवे अधिकारियों ने पटरी से उसका शव बरामद किया और स्थानीय पुलिस को सूचना दी।

बसैया पुलिस स्टेशन के इंचार्ज विवेक तोमर ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा, "शव घर के अंदर मिले। क्राइम सीन को सुरक्षित किया गया, सबूत इकट्ठा किए गए और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।"

डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विजय भदौरिया ने बताया कि एफएसएल की टीम ने क्राइम सीन का निरीक्षण किया और फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए।

उन्होंने कहा, "हम घटनाक्रम को फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अपराध के पीछे की असली वजह का अभी पता नहीं चल पाया है।"

शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बलराम बेंगलुरु में मार्बल पॉलिशर का काम करता था और करीब एक महीने पहले ही अपने गांव लौटा था। जांच करने वाले उन खबरों की भी पुष्टि कर रहे हैं कि वह अपनी पत्नी का एक वॉट्सऐप वीडियो देखकर परेशान था, जिसमें वह भागवत कथा कार्यक्रम के दौरान डांस कर रही थी। पुलिस ने बताया कि अक्सर होने वाली बहस के बाद यह जोड़ा कुछ समय से अलग-अलग रह रहा था और घटना से सिर्फ तीन दिन पहले ही रविता अपने मायके से लौटी थी। हालांकि, पुलिस ने कहा कि ये अभी शुरुआती नतीजे ही हैं।

डीएसपी भदौरिया ने कहा, "हम घरेलू कलह और दूसरे निजी मामलों समेत हर संभावित पहलू की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।"

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी