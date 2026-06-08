मरीजों को पीएम-जेएवाई योजना का लाभ दिलाने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की खास पहल

अहमदाबाद, 8 जून (आईएएनएस)। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एएमसी) का आधार डिपार्टमेंट शहर के अलग-अलग इलाकों में चल रहे कुल 47 आधार कार्ड एनरोलमेंट सेंटर के ज़रिए लोगों को नए आधार कार्ड के साथ-साथ आधार कार्ड में ज़रूरी करेक्शन सर्विस भी दे रहा है। लोगों तक सर्विस पहुंचाने के लिए, एएमसी ने दिव्यांग, अलग तरह से सक्षम और सीनियर सिटिज़न्स को घर और हॉस्पिटल में आधार सर्विस देने के लिए एक खास पहल की है।

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हाल ही में, असरवा के यूएन मेहता हॉस्पिटल में एडमिट 36 साल के पार्थ नंदू पटेल आधार एनरोलमेंट सेंटर जाने की हालत में नहीं थे, इसलिए उनके परिवार वालों ने उनका आधार कार्ड ठीक करवाने के लिए हॉस्पिटल एनरोलमेंट के लिए अप्लाई किया। आवेदक को भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का फ़ायदा उठाने के लिए आधार कार्ड में ज़रूरी सुधार करने थे।

इस बारे में एप्लीकेशन गुजरात के आधार स्टेट ऑफ़िस ने तय ईमेल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भेजी थी। एप्लीकेशन मिलते ही एएमसी के आधार डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। ज़ोनल सुपरवाइज़र को व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और सबूत वेरिफ़ाई करने का निर्देश दिया गया। यूआईडीएआई की गाइडलाइंस के हिसाब से पेश किए गए सभी सबूत सही पाए जाने पर, एएमसी के आधार डिपार्टमेंट का स्टाफ 6 जून को यूआईडी एनरोलमेंट किट लेकर यूएन मेहता हॉस्पिटल पहुंचा और आवेदक के आधार कार्ड को रजिस्टर करने और उसमें सुधार करने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया।

असरवा के यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती पार्थ नंदू पटेल (उम्र 36 साल) को ज़रूरी सरकारी स्कीमों का फ़ायदा मिलना आसान हो गया है क्योंकि हॉस्पिटल में ही आधार सर्विस उपलब्ध है। इस बारे में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि कॉर्पोरेशन दिव्यांगों और सीनियर सिटिजन को उनके घर के पास और हॉस्पिटल में आधार से जुड़ी सर्विस देने के लिए कमिटेड है। एएमसी लगातार कोशिश कर रही है कि पीएम-जेएवाई जैसी वेलफेयर स्कीम का फायदा हर जरूरतमंद नागरिक तक समय पर पहुंचे।

--आईएएनएस

डीएससी