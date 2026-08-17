मणिपुर : छह उग्रवादी और छह ड्रग तस्कर गिरफ्तार, हथियार और नशीले पदार्थ बरामद

इंफाल, 17 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अलग-अलग जिलों में चलाए गए संयुक्त अभियानों में पिछले 24 घंटों के दौरान कई प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े छह उग्रवादियों (महिला भी शामिल) को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक महिला सहित छह ड्रग तस्करों को भी पकड़ा है।

पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स समेत सेंट्रल फोर्स के जॉइंट ऑपरेशन में इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट से छह उग्रवादियों को पकड़ा गया।

पकड़े गए उग्रवादी प्रतिबंधित संगठनों, पीपल्स डिफेंस आर्मी, मणिपुर (पीडीए), पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और उसके पॉलिटिकल विंग, रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ), और पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक (पीआरईपीएके) से जुड़े हैं।

पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए उग्रवादी कई गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल थे, जिनमें लोगों पर हमले, अपहरण, जबरन 'चंदा' वसूलना और युवाओं को प्रतिबंधित संगठनों में भर्ती करना शामिल है। सुरक्षाकर्मियों ने पकड़े गए उग्रवादियों के पास से हथियार, गोला-बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज, चंदे की रसीदें, कैश, मुहरें, प्रतिबंधित संगठनों के लेटरहेड और अन्य सामान बरामद किए।

टेंगनौपाल जिले (जिसकी सीमा म्यांमार से बिना बाड़ के लगती है) और जिरीबाम जिले (जिसकी सीमा दक्षिणी असम से लगती है) के आदिवासी इलाकों में चलाए गए दो अलग-अलग ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया।

बरामद हथियारों और गोला-बारूद में एक एके-56, एक इंसास एक्सकैलिबर राइफल, दो इंसास, एक मैगजीन, तीन इंसास एलएमजी मैगजीन, चार जिंदा कारतूस, 9 एमएम पिस्तौल के तीन खाली कारतूस और 5.56 एमएम इंसास के पांच कारतूस शामिल थे।

सुरक्षा बलों ने कांगपोकपी और इंफाल ईस्ट जिलों से एक महिला समेत छह ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि उनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन और अफीम बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत कई करोड़ रुपए है।

इस बीच, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) और मणिपुर पुलिस के सुरक्षा बलों ने राज्य भर के बाहरी इलाकों, मिली-जुली आबादी वाले और अन्य संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर उग्रवाद-विरोधी ऑपरेशन जारी रखे हैं, जिनमें सर्च ऑपरेशन और एरिया-डोमिनेशन एक्सरसाइज शामिल हैं।

--आईएएनएस

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