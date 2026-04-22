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Imphal Valley Protest : मणिपुर की घाटी और पहाड़ी जिलों में बुलाए गए कई बंद से जनजीवन ठप्प

मणिपुर में बंद का असर, इंफाल घाटी और नागा बहुल इलाकों में जनजीवन ठप
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 22, 2026, 03:13 PM
मणिपुर की घाटी और पहाड़ी जिलों में बुलाए गए कई बंद से जनजीवन ठप्प

इंफाल: अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को भी मणिपुर की इंफाल घाटी और नागा बहुल पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा।

मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह और गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदास सिंह की अपीलों के बावजूद, प्रदर्शनकारी संगठनों ने अपना आंदोलन जारी रखा, जिससे राज्य के 16 में से 12 जिलों में सामान्य गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं।

इंफाल घाटी में पांच से छह जिलों में बंद का आह्वान सबसे प्रभावशाली महिला समूहों में से एक मीरा पैबी (महिला मशाल वाहक) और विभिन्न नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) ने किया था।

यह विरोध प्रदर्शन 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा कथित तौर पर दो नाबालिग बच्चों की हत्या और उनकी मां के घायल होने के विरोध में है।

18 अप्रैल की मध्यरात्रि से शुरू हुए इस बंद के कारण घाटी में दैनिक जीवन लगभग पूरी तरह ठप हो गया है।

मीरा पैबी के सदस्यों और महिला प्रदर्शनकारियों के समूहों ने कई स्थानों पर सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है और वाहनों की आवाजाही रोक दी है।

पुलिस के अनुसार, यात्री और व्यावसायिक वाहन सड़कों से गायब हो गए हैं, जबकि दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और सड़क किनारे के विक्रेता बंद रहे हैं, जिससे व्यापक व्यवधान उत्पन्न हुआ है।

पहाड़ी क्षेत्रों में मणिपुर में नागा समुदाय की सर्वोच्च संस्था, यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) ने 19 अप्रैल की मध्यरात्रि से राज्य के सभी नागा-बहुल क्षेत्रों में पूर्ण बंद का आह्वान किया है।

यूएनसी ने 18 अप्रैल को उखरुल जिले में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा कथित तौर पर दो नागा नागरिकों की हत्या के विरोध में बंद की घोषणा की।

मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने जन कल्याण और राज्य के सुचारू संचालन के हित में नागरिक समाज संगठनों और जनता से अलग-अलग अपील की है कि वे बंद पर पुनर्विचार करें और इसे वापस लें।

मंगलवार को थौबल जिले के वांगजिंग-टेंथा सीडी ब्लॉक के ब्लॉक विकास कार्यालय का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने मौजूदा बंद पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस तरह की अनावश्यक और बेतुकी गतिविधियां जनता में भ्रम पैदा करती हैं और सरकार को मुश्किल में डालती हैं।

इस बीच, बुधवार सुबह से जोमी समन्वय समिति के तत्वावधान में जोमी संगठनों द्वारा कुकी-जो बहुल जिले चुराचंदपुर में लगाए गए 13 घंटे के पूर्ण बंद के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

यह बंद चुराचंदपुर जिले से दिवंगत भाजपा विधायक वुंगज़गिन वाल्टे के लिए न्याय की मांग को लेकर बुलाया गया है।

--आईएएनएस

 

 

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