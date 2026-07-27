मानसून सत्र की रणनीति तय करेगा एनडीए, संसद में 'मंगल मिलन' संसदीय दल की होगी बैठक

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) संसदीय दल की बैठक 'मंगल मिलन' 28 जुलाई को संसद पुस्तकालय भवन (पीएलबी) के जी.एम.सी. बालयोगी ऑडिटोरियम में होगी।

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भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सदस्यों को भेजे गए एक नोट में कहा गया, "लोकसभा और राज्यसभा के सभी माननीय एनडीए सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस कार्यक्रम में शामिल होने का समय निकालें और तय समय पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहें।"

संसद में भाजपा के कार्यालय सचिव ने बताया कि यह बैठक मंगलवार सुबह 9.30 बजे शुरू होगी।

एनडीए सदस्यों की यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है, जब केंद्र सरकार नकल-रोधी कानून को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों के साथ कथित 'पुलिस बर्बरता' के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है।

'मंगल मिलन' बैठक असल में एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक का ही नया रूप है, जिसे रचनात्मक बहस और गठबंधन में बेहतर तालमेल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है।

संसद सत्र के दौरान रोजाना सदन के कामकाज प्रबंधन और अलग-अलग दलों के बीच आम सहमति बनाने के अलावा, 'मंगल मिलन' बैठक एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तालमेल बढ़ाने का भी एक जरिया है।

यह बैठक एनडीए सांसदों की बहस में भागीदारी और मुख्य सहयोगी दलों, जिनमें शिवसेना, एलजेपी, टीडीपी, जेडीयू और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हैं, के बीच बोलने की भूमिकाओं के बंटवारे को बढ़ावा देती है।

केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान पांच नए बिल पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें इनकम टैक्स और एमएसएमई सुधार, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में बढ़ोतरी और जन्म पंजीकरण कानूनों में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

20 जुलाई से शुरू हुए 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र के दौरान जिन नए कानूनों पर चर्चा होनी है, उनमें सरकार द्वारा इनकम-टैक्स (संशोधन) बिल, 2026 और सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन बिल, 2026 पेश किए जाने की उम्मीद है। सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026; राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026; और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) बिल, 2026 भी पेश करेगी।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम