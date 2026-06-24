मणिपुर: तमेंगलोंग में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 16वें जिला ग्रीष्मकालीन परीक्षण शिविर का शुभारंभ

तमेंगलोंग, 24 जून (आईएएनएस)। मणिपुर राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, तमेंगलोंग जिला संघ द्वारा बुधवार को डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल, तमेंगलोंग में 16वें जिला ग्रीष्मकालीन परीक्षण शिविर-2026 का शुभारंभ किया गया।

Read More

कार्यक्रम में स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स और विभिन्न इकाइयों के नेताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर का उद्घाटन ध्वजारोहण के साथ हुआ, जो अनुशासन, एकता तथा स्काउटिंग-गाइडिंग की भावना का प्रतीक है।

शिविर के मुख्य अतिथि रेवरेन्ड फादर गोनमेई नामरिदिनांग हेनरी (एसडीबी) ने ध्वजारोहण कर शिविर का औपचारिक उद्घाटन किया। वहीं, तमेंगलोंग जिला संघ के डीसीसी और सेवानिवृत्त जेडईओ गैदोनलुंग गांगमेई ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की।

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि रेवरेन्ड फादर हेनरी ने प्रतिभागियों से अच्छे इंसान बनने और शिविर की थीम ‘लेवल अप : शेपिंग ए बेटर फ्यूचर’ के अनुरूप अपने आचरण को विकसित करने का आह्वान किया।

अध्यक्षीय भाषण में गैदोनलुंग गांगमेई ने प्रतिभागियों को शिविर का पूरा लाभ उठाने की सलाह देते हुए नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और आत्म-अनुशासन विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने चरित्र निर्माण और समाज सेवा के महत्व को भी रेखांकित किया।

शिविर सचिव पाउचिंगाइयांग आर. पनमेई ने स्वागत भाषण देते हुए सभी अतिथियों, नेताओं और प्रतिभागियों का अभिनंदन किया। उन्होंने शिविर के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए उम्मीद जताई कि यह शिविर स्काउट्स और गाइड्स के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा।

समारोह का समापन जिला सचिव आइकेन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने मुख्य अतिथि, आयोजकों, प्रतिभागियों और शिविर के सफल शुभारंभ में योगदान देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

उद्घाटन समारोह ने पूरे शिविर के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया और प्रतिभागियों को आगामी प्रशिक्षण एवं गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

--आईएएनएस

डीएससी