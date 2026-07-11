मणिपुर सरकार छह नागा नागरिकों की हत्या में न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है: मुख्यमंत्री

इंफाल, 11 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शनिवार को दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार लगभग दो महीने पहले कांगपोकपी जिले में छह नागा नागरिकों के अपहरण और हत्या के मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मणिपुर के कांगपोकपी जिले के लेइलोन वाइफेई गांव में छह नागा नागरिकों के अपहरण और हत्या के मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री सिंह ने इंफाल पश्चिम जिले के ओलंपियन पार्क स्थित सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरण विकास समिति (एसईईडी) परिसर में 'उनिंगथौ उयोक' (एक समर्पित वृक्षारोपण अभियान) के शुभारंभ के अवसर पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पीड़ितों के परिवार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, दो संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

घटना को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 मई को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में तीन पादरियों की हत्या कर दी गई और उसके बाद लेइलोन वाइफेई गांव में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा लगभग 18 लोगों को बंधक बना लिया गया।

इन 18 लोगों में से 12 को बाद में रिहा कर दिया गया, जबकि छह का अपहरण कर लिया गया। उनके शव बाद में बरामद किए गए।

मुख्यमंत्री सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने मैतेई और नागा विधायकों के साथ शोक संतप्त परिवारों से मिलने के लिए माखन गांव का दौरा किया।

दौरे के दौरान, पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने घटना में कथित तौर पर शामिल पांच व्यक्तियों की पहचान की।

मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि पीड़ितों के परिवारों द्वारा दिए गए नामों के आधार पर दो संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

शेष संदिग्धों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करना राज्य सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और मणिपुर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने शुक्रवार को कांगपोकपी जिले के लेइलोन वाइफेई गांव से एक दंपति को छह नागा नागरिकों के अपहरण और हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री सिंह ने घोषणा की थी कि 13 मई को कांगपोकपी जिले में छह नागा ग्रामीणों के अपहरण और हत्या के साथ-साथ तीन चर्च नेताओं की हत्या से संबंधित मामलों को व्यापक जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/