मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन

इंफाल/ईटानगर, 8 जून (आईएएनएस)। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों ने सोमवार को इन दो पूर्वोत्तर राज्यों से राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को होने वाले चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।
मणिपुर में राज्य भाजपा अध्यक्ष अधिकारिमयुम शारदा देवी ने राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए मणिपुर विधानसभा सचिवालय में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।
शारदा देवी ने मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह, भाजपा ऑब्जर्वर और असम के विधायक राजदीप रॉय, राज्य के गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह और पार्टी के कई विधायकों की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया।
उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर वह राज्यसभा के लिए चुनी जाती हैं तो वह राज्य में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देंगी।
उन्होंने कहा, "अगर मैं संसद के उच्च सदन के लिए चुनी जाती हूं तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता मणिपुर में स्थायी शांति बहाल करना और राज्य को प्रभावित करने वाली जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास और बसावट करना होगा।"
अब तक किसी भी विपक्षी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है।
60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में भाजपा के 36 विधायक हैं, इसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी के छह सदस्य हैं। नागा पीपुल्स फ्रंट और कांग्रेस के पांच-पांच विधायक हैं, जबकि कुकी पीपुल्स अलायंस के दो सदस्य और जनता दल-यूनाइटेड के एक सदस्य हैं। विधानसभा में तीन निर्दलीय विधायक भी हैं।
कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियां सत्ताधारी भाजपा की सहयोगी हैं।
मणिपुर में राज्यसभा चुनाव इसलिए जरूरी हो गया है, क्योंकि मौजूदा भाजपा सदस्य महाराजा सनाजाओबा लीशेम्बा का कार्यकाल 21 जून को समाप्त होने वाला है।
अरुणाचल प्रदेश में राज्य के पूर्व भाजपा अध्यक्ष ताई तागाक ने सोमवार को राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उपमुख्यमंत्री चौना मेन, गृह मंत्री मामा नटुंग, भाजपा ऑब्जर्वर और असम के मंत्री अशोक सिंघल के साथ, तागाक ने ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में रिटर्निंग ऑफिसर तादार मीना के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया।
तागाक कई वर्षों से भाजपा से जुड़े रहे हैं और पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी के संगठनात्मक आधार को मजबूत करने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है।
अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि मौजूदा सांसद नबाम रेबिया का कार्यकाल 23 जून को खत्म हो रहा है। 60 सदस्यों वाली अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में सत्ताधारी भाजपा के पास भारी बहुमत है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि चुनाव में तागाक की जीत होगी।
--आईएएनएस
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