मणिपुर में संदिग्ध नागा सशस्त्र समूह के हमले में असम राइफल्स के दो जवान शहीद

इंफाल, 6 जुलाई (आईएएनएस)। सोमवार को मणिपुर के उखरुल जिले के नुंगशांग कोंग में संदिग्ध नागा सशस्त्र समूह ने अर्धसैनिक बल के वाहन पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें असम राइफल्स के कम से कम दो जवान शहीद हो गए।

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मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह और गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदास सिंह ने हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया।

इंफाल के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार दोपहर को उखरुल पुलिस स्टेशन से लगभग 16 किलोमीटर पूर्व में नुंगशांग कोंग पुल के पास अज्ञात नागा सशस्त्र हमलावरों ने असम राइफल्स के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, हमले में असम राइफल्स के कम से कम दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि इलाके में कई घंटों तक रुक-रुक कर गोलीबारी जारी रही, जिसके कारण उखरुल पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी।

परिणामस्वरूप, हताहतों की कुल संख्या और हमलावरों की पहचान सहित घटना का सटीक विवरण तुरंत पुष्ट नहीं किया जा सका।

एक पुलिस अधिकारी ने स्थानीय ग्रामीणों के हवाले से बताया कि उखरुल जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित इस क्षेत्र में लगभग दो घंटे तक भारी गोलीबारी और लगातार विस्फोट होते रहे।

गोलीबारी तेज होने पर पास के धान के खेतों में काम कर रहे किसान सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए, जबकि आसपास के गांवों में दहशत फैल गई।

मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने एक बयान में कहा कि मणिपुर सरकार उखरुल के नुंगशांग कोंग में उग्रवादियों के घात लगाकर किए गए हमले में दो असम राइफल्स कर्मियों की हत्या की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने शहीद असम राइफल्स कर्मियों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और इस हमले को बर्बर हिंसा का कृत्य बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ऐसे जघन्य कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसी क्रूरता की मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्रूर हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधियों की पहचान की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

गृह मंत्री गोविंदास सिंह ने भी असम राइफल्स के जवानों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की।

फेसबुक पर एक पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि वे उखरुल के नुंगशांग कोंग में 40 असम राइफल्स के काफिले पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हमले से बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं राज्य की जनता द्वारा सामूहिक रूप से बनाए रखी जाने वाली शांति और सद्भाव को ही भंग करती हैं। मुझे विश्वास है कि सुरक्षा बल यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए हम सभी मणिपुर की शांति, सुरक्षा और कल्याण के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता में एकजुट रहें।

--आईएएनएस

एमएस/