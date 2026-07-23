मणिपुर में 1.5 करोड़ की ब्राउन शुगर और लाखों की अफीम बरामद, पांच आरोपी गिरफ्तार

इंफाल, 23 ​​जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अलग-अलग एंटी-ड्रग ऑपरेशन में मुख्य नारकोटिक्स सप्लायर और एक महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने भारी मात्रा में म्यांमार की अफीम और ब्राउन शुगर भी जब्त की है।

Read More

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक छापेमारी के दौरान, मणिपुर पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की एक संयुक्त टीम ने चुराचांदपुर जिले के एक होटल से नेंगजतुआन उर्फ ​​तुआनपी को गिरफ्तार किया, जो मिजोरम के साथ सीमा और म्यांमार के साथ एक बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।

गिरफ्तार व्यक्ति एक प्रमुख ड्रग आपूर्तिकर्ता है और एनसीबी, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और मणिपुर पुलिस द्वारा पंजीकृत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के तहत कई मामलों में वांछित है।

इंफाल पूर्वी जिले के मंत्रीपुखरी बाजार और उसके आसपास चलाए गए एक अन्य मादक द्रव्य विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने लगभग 22 लाख रुपए मूल्य की 3.66 किलोग्राम संदिग्ध अफीम जब्त की और तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अनिल दास (75) रोशन बसनेत (48) और गोमा कार्की (33) के रूप में की गई, जो राज्य के विभिन्न जिलों के निवासी थे। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जब्त किया गया मादक पदार्थ पड़ोसी देश म्यांमार से आया है। जो मणिपुर के साथ लगभग 400 किमी लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है।

म्यांमार दुनिया में अफीम के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बना हुआ है। खासकर इसके उत्तरी क्षेत्रों में जिसमें काचिन और शान राज्य भी शामिल हैं।

जब्ती पिछले कई महीनों से मणिपुर में सक्रिय म्यांमार से जुड़े मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क पर एक और बड़ी कार्रवाई का प्रतीक है।

तीसरे ऑपरेशन में मणिपुर पुलिस ने पर्वतीय चंदेल जिले के सुगनू क्षेत्र की निवासी तिन्नई थाडौ (52) को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से लगभग 1.6 किलोग्राम संदिग्ध ब्राउन शुगर बरामद की, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है। महिला को चुराचांदपुर जिले के सोंगजा खोपी गांव इलाके से गिरफ्तार किया गया।

इस बीच, केंद्र और राज्य दोनों के सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई जारी रखी है। राज्य भर के सीमावर्ती, मिश्रित आबादी वाले और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान और क्षेत्र प्रभुत्व अभ्यास जारी है।

उग्रवादियों, अन्य प्रारंभिक तत्वों और संदिग्ध वाहनों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए पूरे मणिपुर में घाटी और पहाड़ी दोनों जिलों में कुल 112 नाके-चौकियां स्थापित की गई हैं।

सुरक्षा बल इंफाल-जिरीबाम राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-37) पर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों सहित वाहनों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। वाहनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग के संवेदनशील हिस्सों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और काफिले की सुरक्षा जारी रखी गई है।

मणिपुर पुलिस ने जनता से अफवाहों या गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने का आग्रह किया है और लोगों को सोशल मीडिया पर प्रसारित फर्जी वीडियो से सावधान रहने की सलाह दी है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी