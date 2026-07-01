मणिपुर: कामजोंग में नागा-कुकी संघर्ष में हिंसा भड़की, 20 से अधिक घर जलाए गए

इंफाल, 1 जुलाई (आईएएनएस)। भारत-म्यांमार सीमा के पास स्थित मणिपुर के कामजोंग जिले में बुधवार को नागा और कुकी समूहों के बीच सशस्त्र झड़पों के कारण 20 से अधिक घरों में आग लगा दी गई, जिससे हिंसा भड़क उठी।

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, हिंसा सुबह उस समय शुरू हुई जब कथित तौर पर हथियारबंद लोगों ने पास के एक कुकी गांव से एक नागा गांव पर हमला किया और कम से कम 10 घरों में आग लगा दी।

दोपहर में स्थिति और बिगड़ गई जब संदिग्ध उग्रवादियों और सशस्त्र ग्राम स्वयंसेवकों ने कथित तौर पर क्षेत्र के अन्य गांवों पर जवाबी हमले किए।

अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद हुई हिंसा में नागा समुदाय के कम से कम 12 और घर जला दिए गए।

सुरक्षा बलों को प्रभावित गांवों में भेजा गया और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए क्षेत्र नियंत्रण अभियान चलाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी तरह की और हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।

ये ताजा झड़पें नागा और कुकी समुदायों के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में हुई हैं। ये तनाव छह नागा नागरिकों की हत्या के बाद पैदा हुआ है, जिनके शव 13 मई को कथित तौर पर अपहरण किए जाने के बाद 11 जून को कांगपोकपी जिले से बरामद किए गए थे।

इस घटना ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों, आर्थिक नाकाबंदी और दोनों समुदायों के बीच नए सिरे से शत्रुता को जन्म दिया।

यह ताजा हिंसा कुकी-बहुल क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के काफिले की आवाजाही को लेकर हाल के विवादों और विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए प्रदर्शनों के बाद हुई है।

बुधवार की घटनाओं में आधिकारिक तौर पर किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।

कुकी इनपी मणिपुर (केआईएम) ने इस ताजा आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा की है, जिसमें कामजोंग जिले के एक कुकी गांव को नागा समूहों के सशस्त्र आतंकवादियों ने जलाकर राख कर दिया था।

केआईएम ने एक बयान में दावा किया कि यह ताजा हमला मणिपुर के तंगखुल बहुल पहाड़ी जिलों में कुकी गांवों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा और विनाश की सुनियोजित मुहिम में एक और कड़ी है। इस घटना को और भी चिंताजनक बनाने वाली बात यह है कि गांव सुरक्षा बलों की सुरक्षा में था, जिनके जवान आगजनी से ठीक एक दिन पहले ही चौकी छोड़कर चले गए थे। इस घटना का समय संवेदनशील गांवों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है और हमले के कारणों की तत्काल और पारदर्शी जांच की आवश्यकता पर बल देता है।

इस बीच, छह नागा नागरिकों की हत्याओं पर खेद व्यक्त करते हुए, कुकी-जो परिषद (केजेडसी) के अध्यक्ष हेनलियानथांग थांगलेट ने हाल ही में इस घटना के लिए माफी मांगी और राज्य में जारी जातीय अशांति से जुड़ी सभी हिंसा की घटनाओं की निष्पक्ष, पारदर्शी और तटस्थ जांच की मांग की।

--आईएएनएस

एमएस/