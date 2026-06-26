मणिपुर के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान की अगुवाई की, नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील

इंफाल, 26 जून (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज बनाने के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करने की सामूहिक कोशिशों की जरूरत है। उन्होंने लोगों, खासकर युवाओं से नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की।

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नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने इम्फाल के ऐतिहासिक कांग्ला किले के पश्चिमी गेट से 'विश्व ड्रग समस्या: बनी हुई समस्याएं, नई चुनौतियां, नए समाधान' थीम के तहत 10 किलोमीटर की मेगा जागरूकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई।

इस अवसर पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने दौड़ में शामिल लोगों के उत्साह की सराहना की और बड़ी संख्या में ऊर्जावान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक युवाओं को जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेते देखकर खुशी जताई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 'नशीली दवाओं को ना कहें' का नारा दिया और वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों सहित सभी लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ शपथ दिलाने और उस पर हस्ताक्षर करवाने का नेतृत्व किया।

बाद में, अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, "संदेश साफ है: 'जीवन को हां, नशीले पदार्थों को ना।' मणिपुर सरकार रोकथाम, प्रवर्तन, पुनर्वास और जनभागीदारी के माध्यम से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

इस मौके पर मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुकेश सिंह ने कहा कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई अकेले पुलिस नहीं लड़ सकती और इसके लिए समाज के हर वर्ग के सक्रिय सहयोग और भागीदारी की आवश्यकता है।

डीजीपी ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई सिर्फ मणिपुर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य के सभी लोग मणिपुर को ड्रग-फ्री बनाने के इस मिशन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे।

पुलिस प्रमुख ने खुद पुरुषों की 40-प्लस कैटेगरी में 10 किलोमीटर की 'मेगा अवेयरनेस रन' में हिस्सा लिया, जिससे ड्रग-विरोधी अभियान के प्रति पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता जाहिर होती है।

मणिपुर पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह, मुख्य सचिव डॉ. पुनीत कुमार गोयल, वरिष्ठ सिविल और पुलिस अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

10 किलोमीटर की इस मेगा अवेयरनेस रन में लगभग 1,300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। यह दौड़ चार अलग-अलग श्रेणियों में आयोजित की गई थी। हर श्रेणी में पहला स्थान पाने वाले को 10,000 रुपए, दूसरा स्थान पाने वाले को 5,000 रुपए और तीसरा स्थान पाने वाले को 3,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा, चुने गए प्रतिभागियों को 1,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा।

मणिपुर और उसके पड़ोसी राज्य मिजोरम, म्यांमार के साथ अपनी लंबी और ज्यादातर बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के कारण पूर्वोत्तर भारत में ड्रग तस्करी के प्रमुख रास्तों में से एक बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट अक्सर इन खुली सीमाओं का फायदा उठाकर भारत में नशीले पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित चीज़ों की तस्करी करते रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

मणिपुर के पांच जिलों, चूराचांदपुर, तेंगनौपाल, चंदेल, कामजोंग और उखरुल, की म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जिससे कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए निगरानी और कार्रवाई करना काफी मुश्किल हो जाता है।

इस बीच, इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री ने म्यांमार में चल रहे संघर्ष से पैदा होने वाली सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं पर जोर दिया। उन्होंने भारत-म्यांमार सीमा पर ड्रग्स, हथियारों और इंसानों की तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए बेहतर सीमा प्रबंधन, निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने और केंद्रीय व राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि गृह मंत्रालय ने अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए भारत-म्यांमार सीमा के 50 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है, जबकि अतिरिक्त 80 किलोमीटर हिस्से में निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है।

ड्रग्स-विरोधी अभियान के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन ड्रग्स-रोधी अभियानों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मणिपुर इस क्षेत्र में ड्रग्स की तस्करी और संगठित सीमा-पार अपराध के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहे।

--आईएएनएस

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