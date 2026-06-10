मणिपुर के मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात, हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए जल्द मंजूरी मांगी

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की प्रगति तथा राज्य में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर चर्चा की।

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मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सरकारी आवास पर हुई बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को उन कदमों के बारे में जानकारी दी जो राज्य सरकार ने इम्फाल-जिरीबाम नेशनल हाईवे (मणिपुर को असम से जोड़ने वाला) और इम्फाल-दीमापुर हाईवे (राज्य को नागालैंड से जोड़ने वाला) से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए उठाए हैं।

सिंह ने केंद्रीय मंत्री से मणिपुर में प्रस्तावित एलिवेटेड हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में तेजी लाने का भी आग्रह किया और इसे शहरी आवाजाही को बेहतर बनाने और राज्य के भीतर कुल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया।

अधिकारी के अनुसार, गडकरी ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और प्रोजेक्ट के लिए समर्थन का आश्वासन दिया।

नेशनल हाईवे-37 (आमतौर पर इम्फाल-जिरीबाम हाईवे के नाम से जाना जाता है) के बारे में सिंह ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नोनी जिले में जमीन के मुआवजे से जुड़े मुद्दों को एक संशोधित सर्वे के बाद हल कर लिया गया है। राज्य कैबिनेट ने मुआवजा पैकेज को मंजूरी दे दी है और प्रोजेक्ट पर काम पहले ही शुरू हो चुका है।

इम्फाल-दीमापुर (नागालैंड) हाईवे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी कांगपोकपी जिले से जुड़े मुद्दों को सुलझा लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य कैबिनेट ने प्रोजेक्ट पर प्रगति को आसान बनाने के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है।

सिंह ने केंद्रीय मंत्री को इम्फाल-उखरुल-जेसामी हाईवे प्रोजेक्ट की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि जमीन से जुड़े मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द समाधान पाने और प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से लागू करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है।

फेसबुक पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और मणिपुर के सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया। मैं राज्य की प्रगति के प्रति उनके निरंतर मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम