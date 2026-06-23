मणिपुर एकता और खेल उत्कृष्टता का प्रतीक : सीएम खेमचंद सिंह

इंफाल, 23 ​​जून (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने मंगलवार को कहा कि राज्य 'विविधता में एकता' का एक शानदार उदाहरण है, जहां 36 समुदाय मिल-जुलकर रहते हैं और इसने भारतीय खेलों में बेमिसाल योगदान दिया है।

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इंटरनेशनल ओलंपिक डे रन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर के खिलाड़ियों ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मणिपुर के खिलाड़ियों के बिना बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लेने वाली कोई भी भारतीय टीम पूरी नहीं मानी जा सकती।

सिंह ने मंगलवार को इंफाल के खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओलंपिक भवन के प्रांगण में मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ओलंपिक डे रन और वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर एक ऐसी जगह है जहां 36 समुदाय दशकों से मिल-जुलकर रह रहे हैं और बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में मणिपुर के खिलाड़ियों के बिना कोई भी भारतीय टीम पूरी नहीं होती। उन्होंने कहा कि मणिपुर ने अपने खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों से हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय खेलों में राज्य के बड़े योगदान को देखते हुए देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनाई गई। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग पूरा हो चुका है और उन्होंने हाल ही में कैंपस का निरीक्षण किया था।

एक ताइक्वांडो खिलाड़ी के तौर पर अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों जैसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल जीतना और देश का प्रतिनिधित्व करना महत्वपूर्ण है, लेकिन खेलों से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख अनुशासन है।

उन्होंने युवा खिलाड़ियों से अपील की कि वे हमेशा अपने शिक्षकों और कोचों का सम्मान करें, समुदाय से ऊपर उठकर आपसी भाईचारा बनाए रखें और न केवल खेलों में बल्कि शिक्षा और जीवन के हर पहलू में दृढ़ संकल्प और लगन विकसित करें।

इस मौके पर बोलते हुए गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह, जिनके पास युवा मामले और खेल विभाग भी है, ने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है और देश ओलंपिक में बड़ी सफलता हासिल करने के मकसद से अलग-अलग राज्यों और खेलों में स्पोर्ट्स टैलेंट की पहचान कर रहा है और उन्हें आगे बढ़ा रहा है।

उन्होंने कहा कि कम आबादी के बावजूद मणिपुर ने 19 ओलंपियन दिए हैं, जो कई बड़े राज्यों की तुलना में एक शानदार उपलब्धि है। मंत्री ने आगे कहा कि मौजूदा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिनमें से ज्यादातर 1999 में हुए 5वें नेशनल गेम्स के समय के हैं, अब आज के कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की मदद के लिए आधुनिक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने के लिए मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए देने का भरोसा दिया है। गोविंदास सिंह ने खिलाड़ियों से अनुशासन बनाए रखने, नशीले पदार्थों से दूर रहने और स्वस्थ व जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करने का भी आग्रह किया।

इस कार्यक्रम के तहत, मुख्यमंत्री ने 'इंटरनेशनल ओलंपिक डे रन' को हरी झंडी दिखाई और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम में कई विधायक, खेल संगठनों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही एसोसिएशन के प्रतिनिधि, खिलाड़ी और एथलीट आदि शामिल हुए।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी