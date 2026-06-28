'मन की बात' ज्ञान साझा करने का बेहतरीन मंच, पीएम मोदी की अपीलों से मिलती है प्रेरणा : वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 135वें एपिसोड को लेकर भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम देशवासियों को लगातार नई जानकारी देने और समाज के लिए सकारात्मक दिशा तय करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।

Read More

वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हर बार जब लोग 'मन की बात' सुनते हैं, तो उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। ज्ञान साझा करने के लिए दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कार्यक्रम हो, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी जानकारियां सामने आती हैं, जिनसे आम लोगों का परिचय पहले नहीं रहा होता।"

भाजपा नेता ने कहा कि इस बार के एपिसोड में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बताया, "कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी ने 'कैच द रेन' अभियान का जिक्र करते हुए बारिश की हर बूंद को बचाने का आह्वान किया। आने वाले मानसून को देखते हुए जल संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री की अपील बेहद महत्वपूर्ण है और इसे सामूहिक संकल्प के रूप में अपनाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने हरगिला पक्षी के संरक्षण और उससे जुड़ी जानकारी साझा की, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पहले जानकारी नहीं रही होगी। इसके अलावा नागालैंड के लीग, खेलों में भारतीय परंपराओं की भागीदारी और बच्चों व महिलाओं की खेल गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया।"

सचदेवा ने कहा कि ऐसे विषयों के माध्यम से 'मन की बात' केवल एक संवाद कार्यक्रम नहीं बल्कि देश की विविधता, संस्कृति और उपलब्धियों को जानने का माध्यम बन गया है।

भाजपा नेता ने नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की परंपरा और संस्कृत विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल के इस्तेमाल जैसी बातों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई ऐसी जानकारियां लोगों के लिए नई और प्रेरणादायक होती हैं।

वीरेंद्र सचदेवा ने लोगों से अपील की कि हर भारतीय, खासकर बच्चे, अपने परिवार के साथ 'मन की बात' कार्यक्रम जरूर सुनें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपीलों का व्यापक असर होता है और लोग उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं।

उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर पीएम मोदी के संदेशों का भी उल्लेख किया। सचदेवा ने कहा कि मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं के इस्तेमाल और प्लास्टिक के कम उपयोग जैसी पहलें पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी