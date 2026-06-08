मालवीय नगर अग्निकांड: आम आदमी पार्टी ने शेफ की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, बड़े दोषियों को बचाने का आरोप

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल के शेफ की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बुराड़ी विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि इस मामले में गरीब और प्रवासी कर्मचारी को निशाना बनाकर बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है।

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संजीव झा ने कहा कि मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड में अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घटना के बाद दिल्ली सरकार की ओर से गहन जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन शुरुआती कार्रवाई को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वास्तविक जिम्मेदार लोगों तक जांच पहुंच रही है।

उन्होंने कहा कि होटल में कार्यरत शेफ केशव नेगी को इस मामले का मुख्य आरोपी बनाकर पेश किया जा रहा है। झा के अनुसार, ऐसा प्रतीत कराया जा रहा है मानो अवैध निर्माण, होटल संचालन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के लिए केवल वही जिम्मेदार हों। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि होटल अवैध रूप से संचालित हो रहा था और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था तो संबंधित विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही है।

विधायक ने कहा कि केशव नेगी उत्तराखंड से आए एक प्रवासी कर्मचारी हैं और जांच के नाम पर उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन यह मानकर चल रहा है कि एक साधारण कर्मचारी का पक्ष रखने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए पूरा दोष उसी पर डालने की कोशिश की जा रही है।

संजीव झा ने दिल्ली सरकार से मांग की कि अग्निकांड की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उन सभी लोगों की जिम्मेदारी तय की जाए, जिन्होंने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में निष्पक्ष है तो बड़े दोषियों पर भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी केशव नेगी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देगी। यदि जांच के दौरान उनके साथ पक्षपात किया गया तो पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी