मालदा में 4 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

कोलकाता, 12 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक क्षेत्र को केंद्र बनाकर की जा रही एक और मादक पदार्थ तस्करी की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कालियाचक थाने की पुलिस ने बुधवार तड़के करीब तीन किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद की और दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारियों के अनुसार, बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। गिरफ्तार आरोपियों को बुधवार को मालदा जिला अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 10 दिनों की हिरासत की मांग की। अदालत के सूत्रों के अनुसार, मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार की शाम को सूचना मिली थी कि हारुचक मातियाली क्षेत्र से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी होने वाली है। इसके बाद सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को पूरे इलाके में तैनात किया गया।

करीब रात एक बजे पुलिस को दो युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। उन्हें रोककर पूछताछ की गई, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद उनकी तलाशी ली गई, जिसमें उनके बैग से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ।

दोनों को थाने लाकर प्रारंभिक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने उनकी पहचान 21 वर्षीय नूर आलम और 28 वर्षीय सारिकुल शेख के रूप में की है। दोनों कालियाचक थाना क्षेत्र के किस्मतपुर गांव के श्रीरामपुर इलाके के निवासी हैं।

उनके कब्जे से 2 किलो 850 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है।

इस मामले में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट), 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया था, इसे कहां पहुंचाया जाना था और इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल है, इसका पता लगाने के लिए आरोपियों की हिरासत मांगी गई है।

मालदा जिले के पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह ने कहा, "कालियाचक थाने की पुलिस ने लगभग तीन किलोग्राम मादक पदार्थ के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले में नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पूरे जिले में लगातार निगरानी रखी जा रही है।"

--आईएएनएस

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