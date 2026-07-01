मुख्यमंत्री योगी ने उन्नाव सड़क हादसे पर जताया दुख, पीड़ित परिजनों को मदद का भरोसा

लखनऊ, 1 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उन्नाव जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।

यह हादसा उन्नाव जिले के बांगरमऊ पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर मार्कर 230.800 के पास हुआ। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और कार की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए।

शुरुआती जांच के अनुसार, यह भयानक हादसा बस ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय झपकी आने के कारण हुआ। हरियाणा से बिहार जा रही एक तेज रफ्तार बस का अचानक नियंत्रण बिगड़ गया, वह एक कार से टकराई और कुछ मीटर दूर जाकर पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि हादसे के समय कार में नौ लोग सवार थे। उनमें से पांच की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद, उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया।

मृतकों की पहचान धुनमुन (60), ड्राइवर विनोद (45), अंजू (40), अमृता (13) और दिव्या (6) के रूप में हुई है।

बस पलटने से उसमें सवार 17 से अधिक यात्री भी घायल हो गए। ज्यादातर को मामूली चोटें आईं। सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया गया और शुरुआती चिकित्सा देखभाल के बाद कई यात्रियों को छुट्टी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया, अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस फिलहाल इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

--आईएएनएस

डीसीएच/