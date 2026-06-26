मुख्यमंत्री के ग्रेटर नोएडा और नोएडा कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कई रास्ते डायवर्ट

नोएडा, 26 जून (आईएएनएस)। यातायात पुलिस गौतमबुद्धनगर ने 27 जून को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ट महानुभावों के कार्यक्रम के मद्देनजर व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे तथा आसपास के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा एवं सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार अल्प समय के लिए यातायात डायवर्जन लागू रहेगा।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लेकर ही सफर करें, ताकि अनावश्यक जाम और असुविधा से बचा जा सके। यातायात पुलिस के अनुसार 27 जून को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक दिल्ली से गौतमबुद्धनगर की ओर आने वाले भारी मालवाहक (एचजीवी), मध्यम मालवाहक (एमजीवी) तथा हल्के मालवाहक (एलजीवी) वाहनों का प्रवेश बिल्ला, डीएनडी और कालिंदी कुंज बॉर्डर से प्रतिबंधित रहेगा।
चिल्ला बॉर्डर से आने वाले वाहन चिल्ला रेड लाइट से यू-टर्न लेकर एनएच-9/24, एनएच-91 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। वहीं डीएनडी बॉर्डर से आने वाले वाहनों को डीएनडी टोल प्लाजा से यू-टर्न लेकर वैकल्पिक मार्ग अपनाने होंगे। कालिंदी कुंज बॉर्डर से आने वाले वाहन भी एनएच-9/24, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनएच-91 के माध्यम से आगे बढ़ सकेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर भी यातायात का विशेष प्रबंधन किया गया है। आगरा की ओर से आने वाले वाहनों को आवश्यकता पड़ने पर जेवर टोल से पहले अलीगढ़ की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
यदि एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव अधिक हुआ तो वाहनों को जेवर कस्बे की ओर उतारकर सबीता अंडरपास, खुर्जा बाईपास और जहांगीरपुर के रास्ते भेजा जाएगा। परी चौक से आगरा की ओर जाने वाले वाहन अल्फा कमर्शियल गोलचक्कर, मेट्रो डिपो गोलचक्कर, 130 मीटर रोड, सिरसा गोलचक्कर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए बुलंदशहर और अलीगढ़ की ओर जा सकेंगे। ट्रैफिक दबाव बढ़ने पर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड का भी उपयोग कराया जाएगा।
सेक्टर-10 स्थित यीडा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहनों के लिए भी अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। दनकौर, रबूपुरा और जेवर की ओर से आने वाले वाहन निर्धारित मार्गों से होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। वहीं सेक्टर-8 यीडा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाली बसों और अन्य वाहनों के लिए भी अलग मार्ग तय किए गए हैं, ताकि यातायात सुचारु बना रहे। यातायात पुलिस ने कार्यक्रम स्थलों पर वीवीआईपी, विशिष्ट अतिथियों, मीडिया, कंपनी कर्मचारियों, बसों, पुलिस तथा आमजन के लिए अलग-अलग पार्किंग की व्यवस्था भी की है।
सेक्टर-10 और सेक्टर-8 यीडा के अलावा नोएडा प्राधिकरण के नए कार्यालय, सेक्टर-96 में भी वीवीआईपी, मीडिया, प्रशासनिक अधिकारियों और सामान्य वाहनों के लिए अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को बिना किसी बाधा के निकाला जाएगा। किसी भी प्रकार की यातायात संबंधी जानकारी या समस्या होने पर वाहन चालक यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं। यातायात पुलिस ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें, जिससे कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
--आईएएनएस
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