मुख्यमंत्री जोसेफ विजय आज जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे पहली संयुक्त बैठक

चेन्नई, 29 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पद संभालने के बाद पहली बार सोमवार को जिला कलेक्टरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यह दो दिवसीय बैठक सत्र होगा, जिसमें 2026-27 के संशोधित बजट को पेश करने से पहले प्रशासन, कानून-व्यवस्था और विकास की प्राथमिकताओं को लेकर समीक्षा होगी।

Read More

29-30 जून को आयोजित इस सत्र में राज्यभर के जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। वे प्रशासन, पुलिसिंग, कल्याण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े 43 अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

इससे पहले, मुख्य सचिव एम. साई कुमार ने रविवार को कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारी के लिए बातचीत की। इन संयुक्त सत्रों में मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए ड्रग तस्करी, साइबर अपराध, अवैध खनन, अवैध शराब और तंबाकू की बिक्री, भ्रष्टाचार-मुक्त जन सेवा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के उपाय किए जाएंगे।

अधिकारी लंबित वारंटों के निष्पादन, आदतन अपराधियों पर नजर, ​​जाति-संबंधी मुद्दों को संभालने और पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों के जल्द निपटारे की भी समीक्षा करेंगे।

इस सत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, प्रवासी श्रमिकों के कल्याण, सड़क सुरक्षा पहलों और योजनाओं के संचालन की भी समीक्षा होगी। इसके अलावा, आवारा कुत्तों की समस्या और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की कार्यप्रणाली जैसे नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।

जिला कलेक्टरों के अलग-अलग सत्रों में विभिन्न विभागों के जिला-वार प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में, एग्रीस्टैक किसान रजिस्ट्री, डिजिटल फसल सर्वेक्षण, किसान बाजार और किसान उत्पादक संगठनों पर चर्चा होगी। राजस्व प्रशासन की समीक्षा के तहत ऑनलाइन राजस्व सेवाओं, पट्टा जारी करने और हस्तांतरण, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि की पहचान और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार कब्जे वाली मंदिर की जमीन को वापस लेने और मंदिरों के आस-पास नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उपायों पर भी विचार करेगी।

अन्य प्रमुख एजेंडे में रूफटॉप सोलर परियोजनाओं और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, तपेदिक (टीबी) नियंत्रण, गैर-संचारी रोगों की जांच, उच्च शिक्षा में नामांकन, रैगिंग की रोकथाम, स्कूलों में नामांकन और बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रशासन में तमिल भाषा को बढ़ावा देना, ई-सेवई और आधार केंद्रों की कार्यप्रणाली, एमएसएमई ऋण वितरण, पेयजल आपूर्ति, आवास योजनाएं, असंगठित श्रमिकों और दिव्यांगजनों के कल्याण, जलाशयों का पुनर्जीवन, अतिक्रमण हटाने और पर्यटन विकास जैसे विषय शामिल हैं।

--आईएएनएस

डीसीएच/