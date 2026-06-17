मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के युवक के लापता होने की जांच के आदेश दिए

अमरावती, 17 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को विजयवाड़ा के पुलिस लॉकअप में युवक के लापता होने और उसके परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिए। परिवार का आरोप है कि युवक को यातना देकर मार डाला गया।

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गडे साई कृष्णा एक महीने से अधिक समय पहले पुलिस द्वारा एक मामले के सिलसिले में हिरासत में लिए जाने के बाद लापता हो गया था और उसकी मां को संदेह है कि पुलिस हिरासत में उसकी हत्या कर दी गई होगी।

मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक हरीश गुप्ता को उच्च स्तरीय और गहन जांच करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को सचिवालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ इस घटना की समीक्षा बैठक की। उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी बैठक में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर दौरे से लौटने के तुरंत बाद सचिवालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को घटना का विस्तृत विवरण दिया।

मुख्यमंत्री ने कृष्णालंका सर्कल इंस्पेक्टर नागराजू को निलंबित करने का आदेश दिया, जिन पर आरोप लगे हैं।

उन्होंने निर्देश दिया कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा की जाए। उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया।

मुख्य सचिव साई प्रसाद, खुफिया प्रमुख महेश चंद्र लड्ढा, विजयवाड़ा पुलिस आयुक्त राजशेखर बाबू और अन्य लोग बैठक में उपस्थित थे।

डीजीपी ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को सूचित किया कि सर्कल इंस्पेक्टर नागराजू का तबादला रिक्त रिजर्व (वीआर) में कर दिया गया है।

साई कृष्णा को कथित तौर पर 9 मई को चल रही जांच के सिलसिले में पुलिस ने हिरासत में लिया था। लगभग 25 वर्षीय युवक घर नहीं लौटा।

साई कृष्णा की माता विजयलक्ष्मी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने बेटे को अदालत में पेश करने की मांग की।

उच्च न्यायालय ने पुलिस को साई कृष्णा का पता लगाने और अगली सुनवाई में उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

--आईएएनएस

एमएस/