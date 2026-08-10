मेकेदातु विवाद पर 13 अगस्त को कर्नाटक बंद: कन्नड़ संगठनों ने विरोध का समर्थन किया

बेंगलुरु, 10 अगस्त (आईएएनएस)। कई कन्नड़ संगठनों ने मेकेदातु पेयजल परियोजना का तमिलनाडु द्वारा विरोध किए जाने के खिलाफ 13 अगस्त को कर्नाटक बंद के आह्वान का समर्थन किया है। मांड्या में विभिन्न कन्नड़ संगठनों ने बैठक कर बंद का समर्थन करने का फैसला किया, जबकि कावेरी हितरक्षण वेदिका की बैठक और उसके रुख की घोषणा की उम्मीद है।

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सोमवार को बेंगलुरु में मीडिया को संबोधित करते हुए कन्नड़ कार्यकर्ता वताल नागराज ने बेंगलुरु के लोगों से बंद में सक्रिय रूप से भाग लेने और मेकेदातु परियोजना के समर्थन में सड़कों पर उतरने की अपील की।

बेंगलुरु में इस मुद्दे पर बात करते हुए नागराज ने कहा कि विरोध जरूरी था क्योंकि तमिलनाडु ने मेकेदातु परियोजना को लागू करने का विरोध किया है, जबकि उनके अनुसार, उसने अपनी आपत्ति के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया है।

नागराज ने कहा कि हम मेकेदातु परियोजना के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। तमिलनाडु ने यह कहते हुए विरोध शुरू किया है कि मेकेदातु परियोजना लागू नहीं होनी चाहिए। लेकिन वे यह नहीं बता रहे हैं कि परियोजना के कारण उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मेकेदातु परियोजना साकार नहीं होती है तो बेंगलुरु को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि अगर मेकेदातु प्रोजेक्ट लागू नहीं हुआ, तो बेंगलुरु के लिए पानी नहीं बचेगा। तब आप कहां जाएंगे? हम किसके लिए विरोध कर रहे हैं? हम बेंगलुरु के लोगों के लिए विरोध कर रहे हैं।

नागराज ने बेंगलुरु के लोगों से अपील की कि वे अपनी भाषा या इलाके की परवाह किए बिना इस बंद में शामिल हों।

उन्होंने पूछा कि बेंगलुरु में लाखों तमिल लोग रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे राज्यों के लोग भी यहां रहते हैं। क्या बेंगलुरु में रहने वाले तमिल लोग पानी नहीं पिएंगे? इसी तरह, क्या तेलुगु, गुजराती और मारवाड़ी लोग पानी नहीं पिएंगे? मैं सभी से गंभीरता से अपील कर रहा हूं। अगर बेंगलुरु में पीने का पानी नहीं होगा, तो उनका क्या हाल होगा?

उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के घर के आकार या दिखावट से ज्यादा जरूरी पीने के पानी की उपलब्धता है।

नागराज ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर कितना सुंदर है। आपको पानी की जरूरत है। इसीलिए 13 अगस्त को कर्नाटक बंद रखा जा रहा है। यह बंद पूरे राज्य में हो रहा है। हर घर से लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए और इस बंद को सफल बनाना चाहिए।

कई कन्नड़ एक्टिविस्ट और संगठनों ने इस बंद को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। विरोध प्रदर्शन के तहत, कन्नड़ एक्टिविस्ट ने सोमवार को मेकेदातु प्रोजेक्ट पर तमिलनाडु के रुख के खिलाफ विरोध करते हुए अनेकल के पास होसुर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद वताल नागराज ने धरना दिया।

हालांकि, बंद को लेकर कन्नड़ संगठनों के बीच कोई आम सहमति नहीं है।

कर्नाटक रक्षण वेदिके के अध्यक्ष टीआर नारायण गौड़ा ने कहा है कि उनका संगठन इसके बजाय नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगा। एक और प्रमुख कन्नड़ एक्टिविस्ट, सा. रा. गोविंदु ने कहा है कि वह बंद का समर्थन नहीं करेंगे।

केआरवी (केआरवी) नेता प्रवीण कुमार शेट्टी ने भी बंद के आह्वान का समर्थन न करने का फैसला किया है।

ओला और उबर कैब एग्रीगेटर्स ओनर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन ने भी संकेत दिया है कि वे बंद का समर्थन करने के इच्छुक नहीं हैं।

इस बीच, कावेरी हितरक्षण वेदिके की बैठक होने की उम्मीद है और वे 13 अगस्त के बंद का समर्थन करने या न करने पर अपने फैसले की घोषणा करेंगे।

मेकेदातु प्रोजेक्ट कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। कर्नाटक का कहना है कि बेंगलुरु की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह प्रस्तावित जलाशय प्रोजेक्ट जरूरी है, जबकि तमिलनाडु ने कावेरी नदी और नदी के निचले इलाकों में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता जताते हुए इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है।

अलग-अलग कन्नड़ संगठनों के अलग-अलग रुख अपनाने के कारण, 13 अगस्त के बंद को कितना समर्थन मिलेगा, यह आने वाले दिनों में और साफ़ हो जाएगा।

--आईएएनएस

एमएस/