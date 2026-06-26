मिजोरम: तीन ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार और 1.31 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त

आइजोल, 26 जून (आईएएनएस)। असम राइफल्स ने मिजोरम पुलिस और आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग के साथ अलग-अलग संयुक्त अभियानों में 1.31 करोड़ रुपए से अधिक की हेरोइन जब्त की और मिजोरम में तीन महिलाओं सहित छह ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया।

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रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर असम राइफल्स के जवानों ने मिजोरम पुलिस के समन्वय से चम्फाई जिले के जोटे क्षेत्र में एक लक्षित अभियान चलाया।

एक संदिग्ध दोपहिया वाहन की तलाशी के दौरान, संयुक्त दल ने 87.2 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 65.40 लाख रुपए है। इस दौरान एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।

जब्त किए गए नशीले पदार्थों, आरोपियों और वाहन को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए चम्फाई स्थित आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग को सौंप दिया गया।

एक अन्य खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान में असम राइफल्स ने आबकारी एवं मादक पदार्थ विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर आइजोल जिले के तुइकुअल उत्तर में एक घर पर छापा मारा।

टीम ने पांच बक्सों में छिपाई गई लगभग 63 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 47.25 लाख रुपए है।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मादक पदार्थों की तस्करी म्यांमार से आइजोल और देश के अन्य हिस्सों में वितरण के लिए की गई थी।

इस अभियान के दौरान तीन महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों को आगे की जांच के लिए आबकारी एवं मादक पदार्थ विभाग को सौंप दिया गया।

एक तीसरे अभियान में, असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस ने चम्फाई जिले के जोटे इलाके में फिर से संयुक्त तलाशी अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप एक संदिग्ध वाहन से लगभग 18.60 लाख रुपए मूल्य की 24.8 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि नशीले पदार्थों, आरोपी और वाहन को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग को सौंप दिया गया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ये सफल अभियान मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को नष्ट करने और सीमावर्ती समुदायों की सुरक्षा के लिए असम

राइफल्स के निरंतर संकल्प को दर्शाते हैं।

--आईएएनएस

एमएस/