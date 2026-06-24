मिजोरम में असम राइफल्स का बड़ा एक्शन, 1.34 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, 3 गिरफ्तार

आइजोल, 24 जून (आईएएनएस)। असम राइफल्स ने मिजोरम में अन्य कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1.34 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की हेरोइन जब्त की है और तीन कथित ड्रग तस्करों को अलग-अलग अभियानों में गिरफ्तार किया है।

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एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर असम राइफल्स के जवानों ने मिजोरम पुलिस के साथ मिलकर चम्फाई जिले के जोते इलाके में एक लक्षित अभियान चलाया।

इस दौरान संयुक्त टीम ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं।

तलाशी लेने पर 141.42 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.06 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह पदार्थ एक अत्यंत नशे की लत लगाने वाला मादक पदार्थ है।

बरामद नशीले पदार्थ और दोनों आरोपियों को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए चम्फाई के एक्साइज और नारकोटिक्स विभाग को सौंप दिया गया।

एक अन्य कार्रवाई में आइजोल जिले के बवंगकावन इलाके में नशीले पदार्थों की आवाजाही की सूचना पर असम राइफल्स और एक्साइज विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया।

इस कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से तीन डिब्बों में लगभग 38 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 28.5 लाख रुपए बताई गई है।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान लालवुंगा (41) के रूप में हुई है, जो चम्फाई जिले के मुआलकावी का निवासी है। उसे नशीला पदार्थ पहुंचाने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया।

बरामद हेरोइन और आरोपी को आगे की जांच के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि ये सफल कार्रवाई असम राइफल्स और अन्य एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय और प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो क्षेत्र में नशा तस्करी को रोकने के लिए लगातार काम कर रही हैं।

अधिकारियों के अनुसार म्यांमार का चिन राज्य लंबे समय से भारत में नशीले पदार्थों, वन्यजीवों और अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी का प्रमुख मार्ग रहा है, खासकर मिजोरम के सीमावर्ती जिलों के माध्यम से।

यह क्षेत्र 510 किलोमीटर लंबी खुली और पहाड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिससे यह तस्करी के लिए संवेदनशील बन जाता है।

सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि लगातार खुफिया आधारित अभियान और अंतर-एजेंसी समन्वय के जरिए नशा तस्करी पर रोक लगाने के प्रयास जारी रहेंगे।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी