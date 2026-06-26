मिजोरम में 1.38 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद, 9 तस्कर गिरफ्तार

आइजोल, 26 जून (आईएएनएस)। मिजोरम में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पिछले तीन दिनों में असम राइफल्स, राज्य के आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग और मिजोरम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। कार्रवाई के दौरान लगभग 1.38 करोड़ रुपए की 184.08 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इस दौरान नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई राज्य के विभिन्न हिस्सों में खुफिया सूचनाओं के आधार पर संचालित की गई। बरामद सभी मादक पदार्थों को जब्त कर लिया गया है और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सबसे बड़ी कार्रवाई राजधानी आइजोल के तुइकुअल नॉर्थ क्षेत्र में की गई। असम राइफल्स और आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त टीम ने एक आवासीय घर पर छापेमारी कर 63 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत 47.25 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं।

म्यांमार सीमा से सटे चाम्फाई जिले में 24 जून को असम राइफल्स और चाम्फाई पुलिस ने जोते क्षेत्र में दो अलग-अलग अभियान चलाए। पहली कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने टीवीएस स्कूटी को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान 87.2 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 65.40 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहीं, दूसरी कार्रवाई में यामाहा आर15 मोटरसाइकिल की जांच के दौरान 24.8 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत लगभग 18.60 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में 26 जून को सियाहा में असम राइफल्स और आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग ने एक घर में मादक पदार्थ छिपाए जाने की विशेष सूचना मिलने पर संयुक्त छापेमारी की। तलाशी अभियान के दौरान टीम ने 9.08 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत 6.81 लाख रुपए है। इसके अलावा, दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। इस कार्रवाई के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

चारों अभियानों को मिलाकर सुरक्षा एजेंसियों ने कुल 184.08 ग्राम हेरोइन जब्त की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1.38 करोड़ रुपए है। इन अभियानों के दौरान कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया।

असम राइफल्स ने बताया कि मिजोरम अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट होने के कारण मादक पदार्थों की तस्करी के लिए संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में सुरक्षा बल और कानून प्रवर्तन एजेंसियां संयुक्त रूप से लगातार अभियान चलाकर तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा कस रही हैं।

--आईएएनएस

पीएसके