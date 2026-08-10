मिजोरम के गवर्नर ने आइजोल में नशा-मुक्ति शपथ अभियान में हिस्सा लिया

आइज़ोल, 10 अगस्त (आईएएनएस)। मिजोरम के गवर्नर जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) ने सोमवार को आइजोल में 'नशा मुक्त भारत अभियान' और 'मिशन स्पंदन' (नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ आध्यात्मिक साझेदारी) के तहत ब्रह्माकुमारीज द्वारा आयोजित '10 करोड़ नशा-मुक्ति शपथ मेगा अभियान' में हिस्सा लिया।

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सभा को संबोधित करते हुए गर्वनर सिंह ने नशीली दवाओं और पदार्थों की लत को एक गंभीर समस्या बताया जो सभी से जुड़ी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नशा-मुक्त समाज बनाना और उसका नेतृत्व करना बहुत बड़ा बदलाव लाएगा।

यह देखते हुए कि भारत में युवाओं की आबादी बहुत बड़ी है, उन्होंने युवाओं को सही मार्गदर्शन देने की जरूरत पर जोर दिया ताकि वे नशीली दवाओं और पदार्थों की लत का शिकार न बनें, और स्वस्थ व उत्पादक नागरिक बनकर भारत के भविष्य की नींव बनें।

गवर्नर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास मिजोरम की स्थिति के कारण राज्य में नशीली दवाओं का चलन ज्यादा है।

उन्होंने आगे कहा कि मिजोरम में कैंसर के मामलों की दर सबसे ज्यादा है और यह एचआईवी के सबसे ज्यादा मामलों वाले राज्यों में से एक है, जिससे और ज्यादा कोशिशें करने की तत्काल जरूरत का पता चलता है।

उन्होंने भरोसा जताया कि जागरूकता, दृढ़ संकल्प और सहयोग से राज्य नशीले पदार्थों के सेवन, कैंसर और एचआईवी जैसी समस्याओं से सफलतापूर्वक निपट सकता है। सिंह ने छात्रों से नशीले पदार्थों से दूर रहने के अपने संकल्प पर अडिग रहने और किसी भी तरह के प्रलोभन का सामना होने पर मजबूती से ना कहने का आग्रह किया।

छात्रों को उनके माता-पिता और शिक्षकों की कड़ी मेहनत और उनसे जुड़ी बड़ी उम्मीदों की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आपका भविष्य उज्ज्वल है। चूंकि आपके परिवारों, समाज और राज्य का भविष्य काफी हद तक आप पर निर्भर करता है, इसलिए उन्हें निराश न करें।

उन्होंने छात्रों से कहा कि नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान को अच्छी तरह समझकर वे दूसरों को जागरूक करने वाले महत्वपूर्ण एंबेसडर बन सकते हैं। साथ ही, उन्होंने उनसे ऐसी आदर्श जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया जो अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर सके।

गवर्नर ने उन्हें यह सलाह भी दी कि नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए नियमित व्यायाम और ध्यान के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखें।

--आईएएनएस

एमएस/