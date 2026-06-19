मुजफ्फरपुर में नीट यूजी री-एग्जाम की तैयारी पूरी, 13 केंद्रों पर परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट

पटना, 19 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) नई दिल्ली द्वारा 21 जून को देश की प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (यूजी) 2026 का आयोजन मुजफ्फरपुर जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा एक ही पाली में सुबह 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी। वहीं, दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है और उनके लिए परीक्षा का समय शाम 6:20 बजे तक विस्तारित रहेगा।

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परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे समय से अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित रहकर परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान सतर्कता बरतें तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कदाचार की संभावना को समाप्त करें। परीक्षा के सफल एवं सुचारु आयोजन हेतु समाहरणालय सभागार में ब्रीफिंग की गई तथा अधिकारियों को परीक्षा संबंधी सभी आवश्यक दिशा निर्देश से अवगत कराया गया।

ब्रीफिंग में बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के भीतर प्रतिबंधित सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी परीक्षार्थी के पास कोई वर्जित वस्तु पाई जाती है, तो उसे परीक्षा में कदाचार माना जाएगा और संबंधित नियमों के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, कागज के टुकड़े, ज्यामिति बॉक्स, पेन-पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेज़र, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर अथवा अन्य स्टेशनरी सामग्री ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, स्मार्ट वॉच, हेल्थ बैंड सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अभ्यर्थियों को वॉलेट, पर्स, रंगीन चश्मा, हैंडबैग, टोपी, घड़ी, कलाई घड़ी, कंगन, कैमरा, जेवर, आभूषण तथा धातु से निर्मित अन्य सामग्री भी परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री, चाहे वह खुली हो अथवा पैक्ड, तथा पानी की बोतल ले जाने पर भी रोक लगाई गई है।

प्रशासन ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ अथवा अन्य संचार उपकरणों को छिपाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थी अपने साथ जो भी सामान लेकर आएंगे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केंद्र की नहीं होगी। इसलिए परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आवश्यक दस्तावेज लेकर ही परीक्षा केंद्र पहुंचें।

नीट परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर आधुनिक निगरानी व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर, बायोमेट्रिक सत्यापन, वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की व्यवस्था रहेगी। परीक्षा केंद्र पर कड़ाई से फ्रिस्किंग की जाएगी। प्रत्येक गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी ताकि परीक्षा की निष्पक्षता पर किसी प्रकार का प्रश्नचिह्न न लगे।

परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर विशेष नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो परीक्षा प्रारंभ होने से लेकर समाप्ति तक सभी केंद्रों की गतिविधियों की सतत निगरानी करेंगे। नियंत्रण कक्ष के माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुजफ्फरपुर जिले में नीट (यूजी) 2026 परीक्षा के लिए कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें चैपमैन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाथी चौक, रामना; एमडीडीएम कॉलेज, मिथनपुरा; रामदयालु सिंह कॉलेज (कला संकाय) एवं रामदयालु सिंह कॉलेज (विज्ञान संकाय), रामना; केंद्रीय विद्यालय, गन्नीपुर; ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय, अघोरिया बाजार; मुखर्जी सेमिनरी, हरिसभा चौक; नितीश्वर कॉलेज, रामना; राजकीय जिला स्कूल, पानी टंकी; महेश प्रसाद सिन्हा विज्ञान महाविद्यालय, गोबरसही; डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मारक (आरएमएलएस) कॉलेज, आमगोला; लंगट सिंह (एल.एस.) कॉलेज, छाता चौक तथा तिरहुत अकादमी, अघोरिया बाजार चौक शामिल हैं। सभी परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र में स्थित हैं।

जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को पूरी सतर्कता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है।

वहीं, वरीय पुलिस अधीक्षक श्रीकांतेश कुमार मिश्रा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। इसी के साथ परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है। जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचें, सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें।

--आईएएनएस

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