महायुति सरकार महाराष्ट्र की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

मुंबई, 21 जून (आईएएनएस)। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने रविवार को कहा कि महायुति सरकार जन कल्याण और लोकतांत्रिक संवाद पर जोर देते हुए महाराष्ट्र की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है।

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महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री पवार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा जनता की अपेक्षाओं, प्रश्नों और आकांक्षाओं को संबोधित करने का सर्वोच्च मंच है।

उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में जनहित, विकास कार्यों और राज्य की प्रगति से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मानसून सत्र जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगा, विकास को गति देगा और राज्य के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

उन्होंने कहा कि महायुति सरकार महाराष्ट्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि जनता के मुद्दे सदन में उठाए जाएं और उनका प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए।

सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित पारंपरिक हाई टी पार्टी का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि यह कार्यक्रम एक पुरानी और सकारात्मक परंपरा है जिसका उद्देश्य सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के बीच प्रभावी संवाद को बढ़ावा देना है, न कि केवल एक औपचारिकता।

उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनता के कल्याण के लिए रचनात्मक चर्चा और सकारात्मक सहयोग आवश्यक है।

उपमुख्यमंत्री पवार ने आगे कहा कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद के माध्यम से किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के मुद्दों के सार्थक समाधान खोजने के लिए विपक्ष के हर रचनात्मक सुझाव का स्वागत करने के लिए तैयार है।

अल नीनो के प्रभाव के कारण, राज्य में अभी तक अपेक्षित वर्षा नहीं हुई है और मानसून की प्रगति धीमी बनी हुई है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को बुवाई में जल्दबाजी न करने और कोई भी निर्णय लेने से पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी आधिकारिक पूर्वानुमानों पर भरोसा करने की सलाह दी गई है।

मंदी में देरी के बीच किसानों को राहत प्रदान करने के लिए उपमुख्यमंत्री पवार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के हालिया वितरण पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दो दिन पहले ऑनलाइन जारी की गई इस किस्त के माध्यम से महाराष्ट्र भर में लगभग 91 लाख किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 1,817 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए।

--आईएएनएस

एमएस/