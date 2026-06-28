महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव और गुरु राम मनोहर दास की पुण्यतिथि पर अयोध्या में विशेष पूजा-अर्चना

अयोध्या, 28 जून (आईएएनएस)। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव और उनके गुरु राम मनोहर दास की पुण्यतिथि पर अयोध्या में विशेष प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान किया गया।

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महंत कमल नयन दास ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "महंत नृत्य गोपाल दास का जन्मोत्सव 19 से 28 जून तक चला। इस दौरान देश के कोने-कोने से महापुरुष पधारे। इस जन्मोत्सव के दौरान श्रीराम महायज्ञ, अष्टोत्सव रामायण पाठ, वाल्मीकि रामायण पाठ, राम कथा और अन्न क्षेत्र का भव्य आयोजन हुआ। 27 जून को धर्माचार्यों का सम्मेलन हुआ। रविवार को महंत नृत्य गोपाल दास के गुरु राम मनोहर दास की पुण्यतिथि भी है।

गुप्तार घाट स्थित पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के महंत विमल कृष्ण दास ने कहा, "आज बहुत खुशी और उत्साह का दिन है। हम अपने गुरुदेव महंत नृत्य गोपाल दास का जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस मौके पर गुरुदेव ने संतों के एक भव्य सम्मेलन के लिए न केवल देश भर से, बल्कि दुनिया भर से संतों को एक साथ बुलाया है। नौ दिनों तक चलने वाली श्री राम कथा का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।"

महामंडलेश्वर मदन मोहन दास ने कहा, "अयोध्या में श्री मणिराम दास जी की छावनी भी हमारी आध्यात्मिक वंशावली की सीट है, और पूज्य स्वामी श्री 1008 नृत्य गोपाल दास जी महाराज की पवित्र पीठ से ही हमारी परंपरा जारी है। हम सभी पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव मनाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं।"

महंत कमल नयन दास जी महाराज की शिष्या लक्ष्मी दास ने कहा, "आज हम अपने गुरु महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं। श्री मणिराम दास जी की छावनी के महंत की जयंती के साथ-साथ, आज उनके गुरु की पुण्यतिथि भी है, जिनके मार्गदर्शन में इस आध्यात्मिक परंपरा की स्थापना हुई और इसे आगे बढ़ाया गया। भंडारे में शामिल होने के लिए आसपास के इलाकों से हजारों श्रद्धालु यहां जुटे हैं।"

भक्त सुनीता साहू ने कहा, "मैं बहुत छोटी उम्र से ही महाराज जी से जुड़ी हुई हूं। मेरे माता-पिता ने उनसे गुरु दीक्षा ली थी, और मेरी भी हमेशा से यही इच्छा थी कि मैं उनकी शिष्या बनूं। हालांकि, मेरे माता-पिता को लगा कि मेरी शादी के बाद ऐसा करना बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें पक्का नहीं था कि मेरे ससुराल वाले इसे स्वीकार करेंगे या नहीं।"

श्रद्धालु सूची साहू ने कहा, "मैं हमेशा यहां भंडारे में शामिल होती हूं। मुझे यहां पर परोसा जाने वाला भंडारा बहुत पसंद है। मैं दिल्ली में रहती हूं, लेकिन अयोध्या घूमने और शहर को देखने आई हूं। मैंने पहले राम मंदिर और इन जगहों को नहीं देखा था। मुझे यहां का मंदिर बहुत सुंदर लगा, और यहां आकर मुझे बहुत शांति मिलती है।"

--आईएएनएस

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