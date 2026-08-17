महाराष्ट्र : गिरीश महाजन नासिक के संरक्षक मंत्री बनाए गए, भरत गोगावले को रायगढ़ का जिम्मा मिला

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। रायगढ़ और नासिक के लिए सरंक्षक (प्रभारी) मंत्री नियुक्त करने का लंबे समय से लंबित मामला आखिरकार सुलझ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को दोनों जिलों के लिए नियुक्तियों की घोषणा की। जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन को नासिक का सरंक्षक मंत्री बनाया गया, जबकि रोजगार गारंटी मंत्री भरत गोगावले को रायगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

महायुति की तीनों पार्टियों के स्थानीय नेताओं ने अपने-अपने जिलों में विकास फंड पर अपना दबदबा और कंट्रोल बनाए रखने के लिए जोरदार कोशिश की, जिसकी वजह से नियुक्तियों पर कुछ समय के लिए रोक लग गई थी।

महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इन नियुक्तियों को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई, जिससे गठबंधन सहयोगियों के बीच महीनों से चल रही राजनीतिक खींचतान और गुटीय झगड़े खत्म हो गए।

रायगढ़ में शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) के बीच कड़ी टक्कर हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे और मंत्री भरत गोगावले, दोनों ने ही इस पद पर अपना दावा पेश किया था। आखिरकार, यह पद भरत गोगावले को मिला।

इसी तरह, नासिक में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी (अजित पवार गुट) के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने गिरीश महाजन पर ही भरोसा जताया।

आधिकारिक घोषणा से पहले, शनिवार को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर, मंत्री महाजन ने नासिक में और मंत्री गोगावले ने रायगढ़ में तिरंगा फहराया।

अपनी नियुक्ति के बाद, मंत्री महाजन ने कहा कि नासिक का पूरी तरह से कायाकल्प होगा। उन्होंने बताया कि पंढरपुर में पूजा-अर्चना के दौरान उनकी पत्नी ने धीरे से उनके कान में कहा कि उन्हें नासिक का संरक्षक मंत्री नियुक्त किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि वे अपनी पत्नी और अपने निर्वाचन क्षेत्र के 15,000 से 16,000 मतदाताओं के साथ पंढरपुर आए थे, और दर्शन के दौरान यह खबर सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला पहले से कहीं ज्यादा भव्य होगा और नासिक का पूरी तरह से कायाकल्प होगा।

मंत्री गोगावले ने हाल में पत्रकारों से कहा था कि उनकी नियुक्ति के बारे में सरकार की घोषणा महज एक औपचारिकता थी। वे महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता हैं और महाड विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक हैं। 2009 से लगातार तीन बार चुने गए गोगावले राजनीतिक हलकों में एक आक्रामक और बेबाक नेता के तौर पर जाने जाते हैं।

भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन को पार्टी के भीतर 'ट्रबल-शूटर' के तौर पर जाना जाता है। वे जलगांव जिले की जामनेर विधानसभा सीट से लगातार छह बार विधायक चुने जा चुके हैं। फिलहाल महायुति सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं; वे पहले जल संसाधन और चिकित्सा शिक्षा जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

नासिक के 'सरंक्षक मंत्री' की नई जिम्मेदारी के साथ-साथ वे कुंभ मेले के प्रभारी मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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