Maharashtra Budget 2026-27 : किसानों का लोन माफ करके महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7.69 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए बजट को समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताया।

बजट में 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' की घोषणा की गई, जिसके तहत 30 सितंबर 2025 तक बकाया 2 लाख रुपए तक के फसली ऋण माफ किए जाएंगे। यह योजना महायुति सरकार के चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लाखों किसानों को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट पेश होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "किसानों का लोन माफ करने का महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जब मैं मुख्यमंत्री था, तो मैंने इसकी घोषणा की थी, और देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा के साथ मिलकर हमने किसानों का लोन माफ करने का फैसला किया था। आज वह वादा पूरा हुआ है। मैं किसानों को बधाई देता हूं; यह बहुत बड़ी राहत है।"

शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। भारत ग्लोबल इकॉनमिक रैंकिंग में 11वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ रहा है।

उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाकर ब्रेकिंग न्यूज बनाने की आदत बना चुके हैं।

शिंदे ने दिवंगत नेता अजीत पवार की याद में कहा, "अजीत दादा भी एक सही मेमोरियल के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के विकास में अहम योगदान दिया। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, और उनकी कमी सभी को महसूस हो रही है। बजट में उनके लिए एक सही मेमोरियल बनाने की घोषणा की गई है।"

इसके अलावा शिवसेना नेता नीलेश नारायण राणे ने बजट की सराहना की और कहा, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट बहुत अच्छे से पेश किया है, और उन्होंने सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का काम किया है।"

वहीं, मंत्री योगेश कदम ने विशेष रूप से किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी पर खुशी जताई और कहा, "जो किसान हैं, उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया है। इसके लिए मैं सीएम साहब और खासकर हमारे एकनाथ शिंदे साहब को शुभकामनाएं देना चाहता हूं।"

