Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 02:56 PM

Maharashtra Budget 2026-27 : किसानों का लोन माफ करके महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 02:57 PM

Maharashtra Budget 2026-27 : महाराष्ट्र बजट में अल्पसंख्यकों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया: अबू आजमी

Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 02:48 PM

Maharashtra Budget 2026-27 : महाराष्ट्र बजट दिवंगत अजित पवार को समर्पित, उनके नाम पर स्मारक और 'गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार' की घोषणा

Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 06:13 AM

Maharashtra Budget 2026 : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पेश करेंगे 2026–27 का बजट

Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 07:03 AM

Maharashtra Budget 2025-26 : महाराष्ट्र में वेतन, पेंशन और ब्याज पेमेंट पर 2025-26 में 3,12,556 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

महाराष्ट्र
Dainik Hawk·Feb 23, 2026, 04:21 AM

Maharashtra Budget 2026 : महाराष्ट्र का बजट जनता को राहत देने वाला होगा : सीएम फडणवीस