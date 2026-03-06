State Budget

Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 02:56 PM

Maharashtra Budget 2026-27 : किसानों का लोन माफ करके महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 02:57 PM

Maharashtra Budget 2026-27 : महाराष्ट्र बजट में अल्पसंख्यकों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया: अबू आजमी

Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 02:48 PM

Maharashtra Budget 2026-27 : महाराष्ट्र बजट दिवंगत अजित पवार को समर्पित, उनके नाम पर स्मारक और 'गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार' की घोषणा

Dainik Hawk·Mar 04, 2026, 01:25 PM

Karnataka BJP Allegation : एससी/एसटी फंड में ‘चोरी’ का आरोप, राहुल गांधी से बोलने को कहा: कर्नाटक भाजपा

झारखंड
Dainik Hawk·Feb 24, 2026, 09:35 AM

Jharkhand Budget 2026-27 : झारखंड सरकार ने पेश किया 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट, केंद्र पर आर्थिक सहयोग में कमी का लगाया आरोप

Dainik Hawk·Feb 11, 2026, 10:25 AM

UP Budget 2026 : बजट से पहले सीएम योगी बोले- पीएम मोदी के नेतृत्व में 'नया उत्तर प्रदेश' विकास और समृद्धि का साक्षी बना

Dainik Hawk·Feb 11, 2026, 06:18 AM

UP Budget 2026 : गरीबों को बेघर कर दिया, अब बजट किसके लिए?, यूपी बजट पर रामगोपाल यादव का तंज

Dainik Hawk·Feb 11, 2026, 04:41 AM

UP Budget 2026 27 : बजट से पहले सीएम योगी बोले- पीएम मोदी के नेतृत्व में 'नया उत्तर प्रदेश' विकास और समृद्धि का साक्षी बना

Dainik Hawk·Feb 10, 2026, 05:10 AM

Siddaramaiah Karnataka Budget : जल्द ही घोषित की जाएगी कर्नाटक के बजट की तारीख : सीएम सिद्दारमैया

Dainik Hawk·Feb 09, 2026, 09:07 AM

West Bengal Midday Meal : मिड-डे मील पर आवंटित बजट का 25 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पाई ममता सरकार

Dainik Hawk·Feb 04, 2026, 03:19 AM

Bihar Budget 2026-27 : एनडीए ने बिहार बजट से लोगों को धोखा दिया: अख्तरुल ईमान

Dainik Hawk·Jan 07, 2026, 03:08 AM

Haryana Government : इनोवेशन सेंटर के तौर पर उभर रहा हरियाणा: सीएम नायब सिंह सैनी