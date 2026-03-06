State Budget
Maharashtra Budget 2026-27 : किसानों का लोन माफ करके महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
Maharashtra Budget 2026-27 : महाराष्ट्र बजट में अल्पसंख्यकों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया: अबू आजमी
Maharashtra Budget 2026-27 : महाराष्ट्र बजट दिवंगत अजित पवार को समर्पित, उनके नाम पर स्मारक और 'गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार' की घोषणा
Karnataka BJP Allegation : एससी/एसटी फंड में ‘चोरी’ का आरोप, राहुल गांधी से बोलने को कहा: कर्नाटक भाजपा
Jharkhand Budget 2026-27 : झारखंड सरकार ने पेश किया 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट, केंद्र पर आर्थिक सहयोग में कमी का लगाया आरोप
UP Budget 2026 : बजट से पहले सीएम योगी बोले- पीएम मोदी के नेतृत्व में 'नया उत्तर प्रदेश' विकास और समृद्धि का साक्षी बना
UP Budget 2026 : गरीबों को बेघर कर दिया, अब बजट किसके लिए?, यूपी बजट पर रामगोपाल यादव का तंज
Siddaramaiah Karnataka Budget : जल्द ही घोषित की जाएगी कर्नाटक के बजट की तारीख : सीएम सिद्दारमैया
West Bengal Midday Meal : मिड-डे मील पर आवंटित बजट का 25 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पाई ममता सरकार
Bihar Budget 2026-27 : एनडीए ने बिहार बजट से लोगों को धोखा दिया: अख्तरुल ईमान
Haryana Government : इनोवेशन सेंटर के तौर पर उभर रहा हरियाणा: सीएम नायब सिंह सैनी