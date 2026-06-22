महाराष्ट्र: दल-बदल करने वाले सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे उद्धव ठाकरे

मुंबई, 22 जून (आईएएनएस)। शिवसेना-यूबीटी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे 27 से 29 जून तक उन निर्वाचन क्षेत्रों के व्यापक दौरे पर निकलेंगे जहां से पार्टी के सांसद दल-बदल करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं।

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राज्यसभा सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह दौरा राज्य के कई महत्वपूर्ण जिलों को कवर करेगा, और प्रत्येक स्थान के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

यह दौरा छह सांसदों - ओमराजे निंबालकर (धाराशिव), संजय पाटिल (मुलुंड उत्तर पूर्व), संजय जाधव (परभणी), संजय देशमुख (यवतमाल), नागेश पाटिल अष्टिकर (हिंगोली) और भाऊसाहेब वाकचौरे (शिरडी) - द्वारा पिछले सप्ताह किए गए विद्रोह के कुछ दिनों बाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने शिंदे गुट में शामिल होने का संकेत दिया था। ठाकरे पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह इन निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे और 2024 के आम चुनावों के दौरान अब दलबदल कर चुके सांसदों को वोट देने वाले मतदाताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे।

ठाकरे 27 जून को यवतमाल में अपने दौरे की शुरुआत करेंगे, जहां सांसद अरविंद सावंत, विधायक संजय डेरकर, संपर्क प्रमुख राजेंद्र गायकवाड़ और जिला प्रमुख प्रवीण शिंदे, किशोर इंगले और संजय निखाड़े सहित वरिष्ठ नेता तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद वे वाशिम जाएंगे। समन्वय का काम सांसद सावंत, विधायक डेरकर, संपर्क प्रमुख दिलीप जाधव और जिला प्रमुख बालाजी वानखेड़े संभाल रहे हैं। दोपहर बाद पार्टी प्रमुख हिंगोली जाएंगे। एमएलसी और पूर्व विपक्ष नेता अंबदास दानवे, संपर्क प्रमुख बबनराव थोराट और जिला प्रमुख संदेश देशमुख, अजय पाटिल और गोपू सावंत यहां की जिम्मेदारियों का नेतृत्व करेंगे। पार्टी प्रमुख परभणी में रात्रिकालीन विश्राम करेंगे।

दौरे का दूसरा चरण 28 जून को परभणी शहर के दौरे के साथ शुरू होगा। एमएलसी दानवे, विधायक राहुल पाटिल, संपर्क प्रमुख प्रदीप कुमार खोपडे और जिला प्रमुख डॉ. विवेक नवंदर स्थानीय व्यवस्थाओं को संभालेंगे।

दोपहर में ठाकरे धाराशिव के लिए रवाना होंगे। दानवे, विधायक कैलाश पाटिल और संपर्क प्रमुख सुनील कटमोरे व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे हैं। दिन का समापन छत्रपति संभाजीनगर में रात्रि विश्राम के साथ होगा।

दौरे के अंतिम दिन, 29 जून को ठाकरे पवित्र नगर शिरडी की यात्रा करेंगे। राउत, संपर्क प्रमुख और एमएलसी सुनील शिंदे, जिला प्रमुख सचिन कोटे और जगदीश चौधरी को इस चरण की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है।

पार्टी प्रमुख मुंबई के लिए रवाना होंगे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधनों से पहले महाराष्ट्र भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और जमीनी स्तर पर संबंध मजबूत करने के लिए पूरे दौरे की रणनीतिक योजना बनाई गई है।

इससे पहले, संयुक्त शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए ठाकरे ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि अगर उनके नेता दलबदलू सांसदों द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को सही मानते हैं, तो वे शिवसेना-यूबीटी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे।

--आईएएनएस

एमएस/