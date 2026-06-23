महाराष्ट्र : दौंड-पुणे रेल सेवाओं को बढ़ाने के लिए सांसद पार्थ पवार ने केंद्र सरकार से की मांग

पुणे, 23 जून (आईएएनएस)। दौंड-पुणे रेल मार्ग पर यात्रियों की समस्याओं को लेकर राज्यसभा सांसद पार्थ अजित पवार ने केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस मामले लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है।

Read More

पार्थ पवार ने पत्र में लिखा है कि दौंड–पुणे के बीच इलेक्ट्रिक उपनगरीय (लोकल) ट्रेन सेवा शुरू करने, डीईएमयू सेवाओं में सुधार, दौंड जंक्शन के विकास तथा दौंड में ‘ग्रीन जोन’ परियोजना को मंजूरी देने की मांग की गई है। इस पत्र में दौंड नगर परिषद की अध्यक्ष दुर्गा देवी इंद्रजीत जगदाले द्वारा 26 मई 2026 को दिए गए निवेदन का भी उल्लेख किया गया है।

पत्र में लिखा गया कि दौंड–पुणे रेल मार्ग हजारों यात्रियों के लिए जीवनरेखा माना जाता है। छात्र, नौकरीपेशा लोग, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, किसान और औद्योगिक कामगार प्रतिदिन इस मार्ग से यात्रा करते हैं। इसके बावजूद आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध होने के बाद भी अब तक उपनगरीय (लोकल) सेवा शुरू नहीं की गई है, जिससे यात्रियों को डीईएमयू ट्रेनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

यात्रियों की ओर से दिए गए निवेदनों के अनुसार, वर्तमान में ट्रेनों में अत्यधिक भीड़, अनियमित समय सारणी और लगातार देरी के कारण काफी परेशानी हो रही है।

इसी को ध्यान में रखते हुए सांसद पार्थ पवार ने दौंड–पुणे के बीच इलेक्ट्रिक लोकल सेवा जल्द शुरू करने की आवश्यकता को लेकर पत्र लिखा है। इसके साथ ही दौंड जंक्शन के विकास से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और रेलवे की खाली जमीन पर ‘नमो उद्यान’ योजना के तहत ग्रीन जोन विकसित करने की मंजूरी देने की भी मांग की गई है।

बता दें कि पार्थ पवार महाराष्ट्र राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें अप्रैल 2026 में वे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, जिसके बाद संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में उनको शपथ दिलाई गई थी। इससे पहले उन्होंने साल 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम