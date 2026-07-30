महाराष्ट्र: सड़क पर गड्ढे का अंदाजा नहीं लगने से स्विफ्ट कार नाले में गिरी, दो लोगों की मौत

मुंबई, 30 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक सड़क दुर्घटना में स्विफ्ट कार सवार दो लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि सड़क पर गड्ढे का अंदाजा न लगने की वजह से कार अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी तरफ नाले में जा गिरी, जिससे दो युवकों की मौत हो गई।

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शुरुआती जानकारी के अनुसार, नासिक जिले में चांदवाड़-मनमाड रोड पर देर रात यह घटना हुई। बताया गया कि कार नाले में जा गिरी थी और दोनों युवकों की मौत हो गई। मृतकों में सागर बेदाडे और उसका ड्राइवर शामिल था।

आरोप लगाए गए हैं कि चांदवाड़-मनमाड रोड पर गड्ढों को लेकर प्रशासन के पास शिकायत की गई थी। बार-बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। देर रात हुई कार दुर्घटना इसी लापरवाही का नतीजा है।

महाराष्ट्र के भिवंडी में भी गुरुवार सुबह एक हादसा हुआ, जिसमें तकरीबन 8 लोग घायल हो गए। बताया गया कि भिवंडी के चालीस गांव के रहने वाले एक परिवार के कुछ सदस्य अपने रिश्तेदारों को मुंबई एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद घर लौट रहे थे। रिश्तेदार उमरा करने के लिए जा रहे थे। जब परिवार के लोग रिश्तेदारों को छोड़ने के बाद घर लौट रहे थे, मुंबई-नासिक हाईवे पर उनकी क्रूजर गाड़ी एक खड़े ट्रक से जा टकराई।

बताया गया कि भिवंडी बाईपास से थोड़ा आगे एक ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान, क्रूजर गाड़ी चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। तभी क्रूजर गाड़ी किनारे खड़े ट्रक में पीछे जा टकराई। इस दुर्घटना में गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

घटना के बाद चीख-पुकार मच गई। राहगीरों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई और जल्द घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया। बताया गया कि क्रूजर गाड़ी में लगभग 10 लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोगों को चोटें आई हैं। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल भिजवाया। चार लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया।

--आईएएनएस

डीसीएच/