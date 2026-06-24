महाराष्ट्र सरकार का किसानों को दिन में 100 प्रतिशत बिजली देने का लक्ष्य: सीएम फडणवीस

मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को राज्य परिषद में घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक सभी किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति करना है।

Read More

फिलहाल, राज्य के लगभग 75 प्रतिशत किसानों को पहले से ही दिन में बिजली मिल रही है, और बाकी 25 प्रतिशत किसानों को भी दिन में बिजली आपूर्ति ग्रिड से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है।

विधायक सदाभाऊ खोत के सवाल और सदस्यों बच्चू कडू व प्रवीण दरेकर के पूरक सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र में बिजली की कोई कमी नहीं है।

राज्य के नियमों के अनुसार, खेती के पंपों को रोजाना आठ घंटे बिजली दी जाती है।

मई की शुरुआत में हुई थोड़ी देर की बिजली कटौती के बारे में बात करते हुए फडणवीस ने बताया कि कुछ पावर प्लांट में एक साथ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे कुछ समय के लिए रुकावट आई थी। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि अभी पूरे राज्य में कहीं भी बिजली कटौती नहीं हो रही है।

मुख्यमंत्री ने 'सोलर एग्रीकल्चर पंप स्कीम' की सफलता पर जोर दिया, जिसे अलग-अलग भौगोलिक इलाकों के हिसाब से अपनाया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन सालों में पूरे महाराष्ट्र में 10 लाख से ज्यादा सोलर पंप सफलतापूर्वक लगाए गए हैं और किसानों से इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

अलग-अलग तरह के इलाकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने खास मॉडल इस्तेमाल किए हैं। गहरे जल स्रोतों, नदी के किनारों और बाढ़ वाले इलाकों से पानी निकालने के लिए मोनोपोल और बूस्टर पंप का इस्तेमाल किया जाता है। नहरों और खुले जलाशयों में 'फ्लोटिंग सोलर पंप स्कीम' को असरदार ढंग से लागू किया गया है।

'डार्क जोन' वाले इलाकों में सरकार ने ज्यादा क्षमता वाले मॉडल और बूस्टर पंप देने के लिए खास सब्सिडी की व्यवस्था की है। फड़नवीस ने कहा कि सोलर पंप इस्तेमाल करने वालों को बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता।

राज्य के बिजली वितरण नेटवर्क में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार की 'रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम' (आरडीएसएस) के तहत लगभग 25,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इन कामों में फीडर को अलग करना, नए सब-स्टेशन बनाना, अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगाना और वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाना शामिल है।

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इन सुधारों से अगले तीन सालों में ट्रांसफॉर्मर खराब होने की घटनाओं में भारी कमी आएगी।

राज्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए, महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2031-32 तक 78,000 मेगावाट की बिजली क्षमता हासिल करने की योजना बनाई है। इस क्षमता की कुशल ट्रांसमिशन सुनिश्चित करने के लिए, टैरिफ-बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग (टीबीसीबी) फ्रेमवर्क के तहत 16,000 करोड़ रुपए का काम पहले ही शुरू हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन सालों में ट्रांसमिशन सेक्टर में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

फडणवीस ने अहम 'मुंबई आइलैंडिंग' प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी, जिसे राज्य की राजधानी के ग्रिड को आपातकालीन स्थितियों से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। मुख्य ट्रांसमिशन कॉरिडोर पूरे हो चुके हैं, जिससे मुंबई में अतिरिक्त 3,000 एमडब्ल्यू बिजली पहुंचाई जा सकेगी। यह सिस्टम यह पक्का करता है कि क्षेत्रीय ग्रिड फेल होने या अचानक आई आपातकालीन स्थितियों के दौरान भी मुंबई का पावर ग्रिड बिना किसी रुकावट के काम करता रहे।

--आईएएनएस

एमएस/